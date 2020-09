Stef Burns League: ecco le date del tour 2020 in Italia

PARMA – La Stef Burns League, band del chitarrista americano Stef Burns, torna sui palchi live per una serie di concerti e un nuovo singolo in anteprima, prima di ripartire per gli Stati Uniti. Con lui sul palco la bassista Paola Zadra e il batterista olandese Juan van Emmerloot.

Le date del tour ad oggi confermate in Italia sono: 15 ottobre, Parma – Campus Industry; 16 ottobre, Cermenate (CO) – Black Horse; 17 ottobre, Arco di Trento – California Climbing; 20 ottobre, Bologna – Bravo Caffè; 22 ottobre, Roma – Kill Joy.

«Non vedo l’ora di tornare sui palchi con la mia band per suonare la mia musica» – afferma Stef Burns, preannunciando anche l’uscita a breve di un nuovo progetto inedito – «In scaletta ci saranno i brani del mio ultimo disco Roots & Wings, e in anteprima il nuovo singolo, ma anche pezzi dei miei precedenti dischi e alcune cover di artisti che amiamo, e che anche il pubblico apprezzerà!».

L’attività live negli ultimi anni lo ha visto a lungo in tour con Huey Lewis & the News e in Italia con Vasco Rossi, ma Stef ha lavorato in studio con numerosi artisti di fama mondiale, ed ha anche due progetti nei quali si presenta nella duplice veste di chitarrista e cantante: la Stef Burns League e il trio BGH con Claudio Golinelli e Will Hunt, con cui si è esibito con successo un po’ in tutta Italia tra club e concerti open air.

In attesa di nuova musica, alla quale sta lavorando in questo periodo, l’ultimo album da studio è “Roots & Wings” (etichetta Ultratempo), disponibile nei migliori negozi in versione digitale, CD e in Vinile edizione limitata. Un disco rock sincero e sentito che lo ha visto per la prima volta nella triplice veste di autore, chitarrista e interprete.

BIOGRAFIA

Stef Burns è un chitarrista e cantautore californiano, nato a Oakland, nel 1959. La sua carriera è ricca di collaborazioni con numerosi artisti tra i quali Sheila E, Berlin (quelli di Top Gun), Narada Michael Walden, Michael Bolton, Y&T, Alice Cooper. Nel 1993 inizia una collaborazione con Vasco Rossi, dal 1995 anche per il live, in occasione dell’evento Rock Sotto l’Assedio. Dal 2000 entra a far parte della band Huey Lewis & the News con cui tuttora suona negli Stati Uniti ed in giro per il mondo. Da qualche anno Stef Burns ha anche intrapreso una carriera solista ed ha all’attivo quattro album in studio: Swamp Tea, Bayshore Road (scritto con il chitarrista acustico Peppino D’Agostino) World Universe Infinity (e Dvd World Universe Infinity Live) che segna la svolta rock dell’artista e il più recente Roots & Wings, uscito anche nella versione vinile + cd completo con l’aggiunta di 3 bonus tracks (Ultratempo), con il quale si presenta per la prima volta nella triplice veste di autore, chitarrista e interprete.