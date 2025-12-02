Subsonica celebrano 30 anni con “Cieli su Torino 96-26”

I Subsonica festeggiano il trentennale con “Cieli su Torino 96-26”: quattro live alle OGR e una settimana di eventi in città

TORINO – Dopo il ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano “Cieli su Torino 96-26”, un progetto speciale per celebrare i trent’anni di carriera. La band torinese sarà protagonista di quattro concerti alle OGR Torino il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, accompagnati da una settimana di eventi diffusi in città nei luoghi iconici che hanno segnato la loro storia.

I concerti e la mostra

Prodotti da Live Nation, gli appuntamenti live offriranno scalette diverse ogni sera, con brani storici e nuove produzioni. Ogni biglietto darà accesso anche a una mostra antologica nel Duomo delle OGR, con foto, memorabilia, strumenti, costumi di scena e manifesti che ripercorrono tre decenni di musica. Al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle per un dj set esclusivo.

Torino protagonista

La celebrazione non si limiterà alle OGR: grazie alla collaborazione con Consiste. Entertainment, la città e la Regione Piemonte diventeranno parte integrante del progetto, con mostre, percorsi sonori ed eventi che trasformeranno Torino in un museo a cielo aperto. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno scelto di rendere la loro città il cuore del trentennale, raccontandola attraverso musica, immagini e storie.

Le date

31 marzo 2026 – OGR, Torino

1 aprile 2026 – OGR, Torino

3 aprile 2026 – OGR, Torino

4 aprile 2026 – OGR, Torino

Biglietti

La pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata partirà il 2 dicembre alle ore 11:00. Dal 3 dicembre sarà attiva la prevendita riservata ai possessori di carta Mastercard su priceless.com/music. . Dal 4 dicembre i biglietti saranno disponibili per gli iscritti a My Live Nation, mentre dal 5 dicembre saranno acquistabili nei circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

“Cieli su Torino 96-26” rappresenta un’occasione unica per celebrare la storia dei Subsonica e vivere Torino attraverso la loro musica. Quattro serate irripetibili e una settimana di eventi che uniscono band e città in un abbraccio speciale per i trent’anni di carriera.