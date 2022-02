GENOVA – “Regione Liguria c’è per tutte le donne e i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina: siamo pronti ad accoglierli, ci siamo messi a disposizione della Protezione Civile Nazionale che a breve ci darà le sue direttive per fornire un aiuto concreto e una speranza a queste famiglie”.

Lo scrive in un tweet il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.