Umani, il nuovo libro di Gallese e Morelli sul senso della vita

In uscita a settembre 2025, Umani esplora emozioni, relazioni e identità con le scienze della vita. Un viaggio per conoscersi e vivere meglio

Cosa succede quando ci si innamora? Perché ci si arrabbia? E come si affronta la solitudine? Quanto si viene influenzati dagli altri? Il futuro fa un po’ paura, è da temere? Ci sono tante domande che riguardano il mondo intero e, in particolare, il significato della vita. Non sono domande facili, e per affrontarle insieme ai più giovani abbiamo scritto Umani: non un libro di scuola, né un manuale per risolvere problemi, ma un libro per conoscersi e vivere meglio, con sé stessi e con gli altri. Siamo immersi in una realtà dove tutto è diventato vicino e accessibile, ma continuiamo a chiederci chi siamo, chi sono gli esseri umani…

Abbiamo cercato le risposte che le scienze della vita ci mettono a disposizione e le abbiamo raccontate capitolo per capitolo, per trovare insieme una via da percorrere. Potremo scoprire così che è la relazione con le altre e gli altri che ci fa diventare quello che siamo; che siamo wired to be social, cioè condividui, e che il nostro corpo e le nostre emozioni sono alla base della capacità di conoscere noi stessi, conoscere il mondo e vivere insieme. Potremo raggiungere la consapevolezza e assumerci la responsabilità di essere parte della vita sul pianeta che ci ospita, e dimostrare che siamo capaci di tutta la creatività e la bellezza necessarie per costruire un mondo migliore.

Titolo Umani

Sottotitolo Come, perché, da quanto tempo e fino a quando?

Autori Vittorio Gallese, Ugo Morelli

Editore Raffaello Cortina Editore

Libro

Pagine 176

Pubblicazione 09/2025

ISBN 9788832857917