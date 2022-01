Un villaggio in Abruzzo ispirato al ‘Signore degli Anelli’: dove scoprirlo in tv

Domenica 9 gennaio ore 13.50 nella trasmissione “Il mondo insieme” su Tv2000 si parlerà anche dell’accesso all’acqua potabile in Kenya

L’accesso all’acqua pulita in Kenya, una cantante lirica pasticcera e un villaggio in Abruzzo ispirato al ‘Signore degli Anelli’. Sono tra i temi della puntata del programma ‘Il mondo insieme’, condotto da Licia Colò, in onda su Tv2000 domenica 9 gennaio ore 13.50. Tra i documentari: Barcellona. Gaudi, Ramblas E Divertimento; I Viaggi Di Ant- Modica, Città Del Barocco E Del Cioccolato; Israele e Giordania. Fede E Storia Tra Gerusalemme E Petra; Portorico. Territorio Unico E Multiculturale; Chattanooga. Citta’ Ottimista, Genuina E Generosa; Appennino Tosco-Emiliano. Sapori, Arte E Citta’ Medievali.

Paolo Sodi è un regista e documentarista, vincitore di numerosi premi, che ama raccontare storie umane che si fondono con la natura. In questa puntata un racconto dal Kenya, dove è stato per Amref Health Africa, una onlus internazionale che promuove la salute in Africa. Qui ha realizzato il corto “Qualcosa si è rotto” in cui racconta il problema dell’accesso all’acqua pulita attraverso gli occhi delle donne masai.

Diletta Scandiuzzi è una cantante lirica che ha calcato i palchi dei più importanti teatri del mondo. Appassionata di pasticceria, nel 2018 si è classificata prima al “Tiramisù World Cup”, una vittoria che le ha dato la spinta per creare, nel 2020, in piena pandemia, una start up che produce tiramisù dai gusti più disparati. In studio prepara la versione più classica del famoso dolce, svelando qualche prezioso segreto per renderlo più buono anche a casa con semplici ingredienti.

In studio Nicolas Gentile e i suoi amici della Compagnia dell’Anello. Vestiti come i personaggi della famosa saga, raccontano come un sogno, nato leggendo proprio i libri di Tolkien, possa diventare realtà: Nicolas sta infatti realizzando nella sua Bucchianico (Abruzzo) un villaggio ispirato agli ambienti descritti nel Signore degli Anelli. Il nome che gli ha dato? Contea Gentile. In collegamento anche la moglie, Alice Mariani, che condivide con lui questa passione e che lo aiuta nella progettazione e realizzazione del villaggio.

Ospite in studio anche Igor D’India, videomaker e documentarista, con cui si parla delle discariche sottomarine e del progetto Abyss Cleanup. Alla postazione Web, Diletta Pasini e Andrea Battistini: Diletta Pasini ha 27 anni ed è di Ravenna. Ancor prima di ritenersi una fotografa pensa di essere una curiosa amante della natura, da cui non riesce a star lontana. Laureata in biologia, si è dedicata alla fotografia, unendo il tutto in un binomio che cerca di raccontare durante i suoi viaggi. Da circa un anno viaggia in modo più consapevole, stando attenta a come muoversi e alle attività che sceglie di fare. Nella puntata mostra le Isole Canarie alla scoperta di Lanzarote e dell’isola di La Graciosa.

Andrea Battistini ha 27 anni, è di Milano e nella vita fa l’infermiere. Fin da piccolo è sempre stato un bambino curioso e ha sempre avuto voglia di scoprire il mondo. Crescendo questa voglia si è trasformata nel desiderio di viaggiare. Con lui alla scoperta della Puglia. Al pianoforte, come in tutte le puntate, la cantante e musicista Lucy Campeti.