Vino made in Italy si fa spazio a Toronto e Boston con due eventi

Il progetto di Confagri promotion, nell’ambito dell’OCM Vino, è finalizzato a promuovere il vino italiano in Canada e USA

TORINO – Parte da Toronto e arriva a Boston l’edizione 2018 del progetto per promuovere il vino italiano negli Usa e in Canada, organizzato nell’ambito dell’OCM Vino. Confagri Promotion, la società di Confagricoltura nata proprio con l’obiettivo di valorizzare il ‘made in Italy agroalimentare, a livello nazionale, comunitario e internazionale ha organizzato due appuntamenti dedicati alle aziende che desiderano affacciarsi o affermarsi sui mercati statunitensi e canadesi, offrendo loro opportunità di business.

Gli Stati Uniti, mette in evidenza Confagricoltura, sono il Paese con cui l’Italia vanta ottimi rapporti commerciali che, negli ultimi anni, si sono ulteriormente rafforzati. Gli americani hanno una buona cultura del vino e i consumi sono in crescita costante, grazie all’ampiezza della popolazione e al suo elevato potere di acquisto. In Canada il consumo di bottiglie tricolore continua a salire. L’Italia è diventata il terzo maggiore fornitore di vino, dopo USA e Francia, e il 34% del vino italiano è diretto proprio in Ontario ($160 milioni).

All’evento di Toronto partecipano 7 aziende vinicole: Enotria (Calabria), Tenuta La Fortezza (Campania), Masca del Tacco (Puglia), Tenuta Santi Giacomo e Filippo (Marche), Le Morette (Veneto), La Corsa (Toscana) e Tenuta Pescarina (Abruzzo).

All’evento di Boston (degustazioni nella modalità walk – around) parteciperanno 10 cantine: Enotria (Calabria), Tenuta La Fortezza (Campania), Poggio Le Volpi (Lazio), Colle Manora (Piemonte), Cormòns (Friuli Venezia Giulia), Tenuta Santi Giacomo e Filippo (Marche), Casale della Ioria (Lazio), La Corsa (Toscana) e Tenuta Pescarina (Abruzzo).

“Il mercato degli Stati Uniti – conclude Confagricoltura – è sostanziale e quello canadese è la quinta destinazione internazionale per i vini italiani La nostra viticoltura è di eccellente qualità, ma occorre cogliere tutte le occasioni di far conoscere questi nostri capolavori da bere, continuando a lavorare con metodo in questa direzione. E’ con questo obiettivo che abbiamo dato l’opportunità, agli imprenditori associati partecipanti, di conoscere da vicino questi mercati per poter presentare la propria azienda e le proprie etichette”.

PRINCIPALI INDICATORI DI MERCATO DEL VINO NEGLI USA

Produzione nazionale vino: 30.214 migliaia di ettolitri (mhl)

Consumo totale: 32.175 migliaia di ettolitri (mhl)

Consumo pro-capite annuo: 9 litri in media

Consumo per colore: vino rosso 45% – vino bianco 44% – vino rosé 11%

Vendite vino Ho.re.ca: 23,15%

Vendite vino GDO: 62%

Vendite vino altri canali (e-commerce, negozi specializzati): 14,5%

PRINCIPALI INDICATORI DI MERCATO DEL VINO IN CANADA

Produzione nazionale vino: 690 migliaia di ettolitri (mhl)

Consumo totale: 5.060 migliaia di ettolitri (mhl)

Consumo pro-capite annuo: 16 litri

Consumo per colore: vino rosso 55,3% – vino bianco 31,1% – vino rosé 13,6%

Distribuzione (Monopolio): la commercializzazione dei vini e degli alcolici in Canada è riservata ai Liquor Control Boards che in ogni provincia e territorio, ad eccezione dell’Alberta (che è l’unica provincia ad aver privatizzato la vendita, la distribuzione e lo stoccaggio già dal 1993), detengono il monopolio.