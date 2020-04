Visite virtuali ai Musei del cibo di Parma: come fare

In tempo di Coronavirus i Musei del cibo sono chiusi ma le visite virtuali faranno appassionare e spingere ad andarci appena possibile

PARMA – Parma vanta alcuni prodotti, nel settore agro-alimentare, di altissima qualità noti a livello nazionale e internazionale (formaggio Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Salame Felino, Coppa di Parma, Vini dei Colli di Parma, Pasta, Pomodoro, fungo Porcino di Borgotaro) ed altri ancora ben noti a livello locale.

I prodotti tipici valorizzano l’immagine e qualificano l’intero territorio.

A Parma hanno sede alcune Aziende prestigiose del settore (Barilla, Parmalat, Mutti, Rodolfi, Industrie conserviere, Consorzio del Parmigiano, Consorzio del Prosciutto, Consorzio del Culatello, Consorzio dei vini dei colli) e tutta l’economia parmense è positivamente influenzata dallo sviluppo di questo settore.

I “Musei del cibo” sviluppano luoghi di attrazione per turisti insieme agli itinerari eno-gastronomici, che si integrano e sviluppano con quelli classici già esistenti sul territorio. Valorizzano i luoghi di produzione tipica già “viventi” sul territorio, curando in particolare quelli più idonei per storia, processo e qualità, da inserire negli itinerari turistici, facendoli interagire con i musei stessi, con gli eventi in programma e con gli itinerari eno-gastronomici. Qualificano l’intero territorio attraverso la cultura gastronomica, sia favorendo la crescita culturale degli abitanti e, in particolare, dei giovani, sia caratterizzando la qualità e l’immagine dei singoli prodotti tipici, del distretto agro-alimentare e del turismo gastronomico.

In questi giorni in cui non è possibile visitare fisicamente i Musei, proponiamo le visite virtuali ai Musei del Cibo, per scoprire e stupirsi, per appassionarsi e, magari, andarci di persona quando sarà possibile. Un viaggio virtuale che permette di tornare alle radici della nostra cultura alimentare e di conoscere il patrimonio che si nasconde dietro ad ogni sapore degli straordinari prodotti d’eccellenza del territorio parmense.

* Museo del Parmigiano Reggiano – Soragna (PR)

https://parmigianoreggiano.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/

* Museo della Pasta – Collecchio (PR):

https://pasta.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/

* Museo del Pomodoro – Collecchio (PR):

https://pomodoro.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/

* Museo del Vino – Sala Baganza (PR):

https://vino.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/

* Museo del Salame di Felino – Felino (PR):

https://salamedifelino.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/

* Museo del Culatello di Zibello – Polesine (PR):

https://culatellodizibello.museidelcibo.it/scopri-il-museo/virtual-tour/