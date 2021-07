XXXII° Musicultura Festival su Rai2: ecco quando andrà in onda

Il 6 luglio dalle 23.30 lo spettacolo condotto da Veronica Maya ed Ernico Ruggeri. Tra gli ospiti Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante Di Lista

Uno speciale dedicato alla XXXII edizione di Musicultura Festival andrà in onda su Rai2 il 6 luglio alle 23.30. A condurre lo spettacolo dal vivo, dalla suggestiva arena neoclassica simbolo delle Marche, lo Sferisterio di Macerata, saranno Veronica Maya e, per il terzo anno consecutivo, Enrico Ruggeri. Sul palco vedremo esibirsi live Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Luciano Ganci.

Andranno in scena set artistici peculiari, anche inediti, come è nel DNA della manifestazione, che coinvolgeranno sia gli ospiti affermati, che i giovani artisti protagonisti del concorso. Questi i loro nomi e i brani originali con cui hanno partecipato alla selezione che ogni anno premia le migliori proposte del cantautorato italiano: Caravaggio (Latina) con Le cose che abbiamo amato davvero; Lorenzo Lepore (Roma) con Futuro; Mille (Velletri, RM) con La radio; The Jab (Ivrea, TO) con Giovani favolosi.

“Siamo stati tra i pochi che hanno tenuto accesa la musica dal vivo, puntando su impegnative produzioni in streaming anche nelle ore più buie del lockdown, ora ritroviamo finalmente il pubblico in carne ed ossa, e nello spirito, aggiungerei. Non ci sono parole per esprimere quanto ciò sia importante” – dichiara il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri.

Musicultura Festival rappresenta una delle più importanti manifestazioni dedicate alle espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore. Dal 1990 si adopera per intercettare le aspirazioni creative di migliaia di giovani, attraverso una selezione che coinvolge anche un Comitato Artistico di Garanzia, che in questa XXXII edizione è composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Brunori Sas, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio,Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti. Il voto del pubblico all’Arena Sferisterio eleggerà il vincitore assoluto.