“Arte del Sognare” esposizione multimediale al Museo Ugo Guidi

L’evento dedicato alla figura artistica di Joanna Brzescinska-Riccio

FORTE DEI MARMI – Il Museo Ugo Guidi – MUG e ARTe33 Comunicare Arte presentano l’evento “Arte del Sognare”. Dedicato al mondo artistico della grafica polacca italiana Joanna Brzescinska-Riccio. Il 24 aprile 2017 ore 17.00, Logos Hotel. A cura di Vittorio Guidi Giuseppe JOH Capozzolo.

La manifestazione vuole essere un sentito omaggio al pensiero e alla produzione artistica di Joanna Brzescinska-Riccio. Interprete della dimensione onirica intesa come entità fattuale, reale, concreta, parallela a quella vissuta consciamente.

Una sorta di passaggio tra due o forse più dimensioni dell’Esistenza alla ricerca della sua totalità. Quella stessa ricerca che gli sciamani toltechi, già nell’era precolombiana, chiamavano Arte del Sognare.

L’Arte di Joanna Brzescinska-Riccio sarà illustrata con la proiezione del videoclip “Arte del Sognare” del comunicatore d’Arte e artista multimediale Giuseppe JOH Capozzolo e l’esposizione di alcune opere grafiche.

Seguiranno gli interventi del Critico d’Arte Prof. Massimo Pasqualone e dello studioso e autore di pubblicazioni in campo archeoastronomico Davide Agnetti sul ruolo dell’Intuizione nella Scienza e nell’Arte.

In prosecuzione del programma, Joanna Brzescinska-Riccio farà dono dell’opera grafica che ha realizzato appositamente per l’organizzazione italo-venezuelana ATMO-ONLUS (Associazione per il Trapianto di Midollo Osseo), con sede a Pietrasanta, alla presenza dell’Ambasciatore dello Stato del Venezuela a Roma S.E. Julián Isaías Rodríguez Diaz.

A seguire, l’Artista e il suo Curatore si cimenteranno in una breve performance grafica-sonora estemporanea per dimostrare il valore dell’Intuizione nella creazione artistica.

Joanna Brzescinska-Riccio:

Nata in Polonia, dal 1989 vive e lavora in Toscana come Artista indipendente. Attualmente risiede in Lunigiana. E’ laureata in Belle Arti con specializzazione in grafica (acquaforte) alla Facoltà di Pedagogia e Psicologia dell’Università Maria Curie – Sklodowska di Lublino (Polonia). La sua specificità artistica compendia soprattutto opere grafiche disegnate manualmente con penna a china a tratto finissimo, con tecnica propria, su carta ma anche su tela e persino disegno su ceramica.

Come soggetti artistici orienta la sua scelta prevalentemente su temi rappresentativi della natura cosmica e metafisica del Mondo. Socio Accademico e membro di importanti istituzioni culturali internazionali, ha realizzato oltre duecento esposizioni in Italia e all’estero sia personali che collettive; da evidenziare la mostra personale al Museo Ugo Guidi esposta nell’anno 2016.

Nel corso della sua carriera artistica, Joanna ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti. Ha partecipato su invito ai tanti Simposi e Congressi della Polonia nel Mondo, con la presentazione del suo operato artistico. Joanna è presente in numerosissimi cataloghi e riviste d’Arte, tra i quali il Catalogo dell’Arte Moderna Italiana edito da Mondadori in cui è inserita come Artista prescelto dal Comitato Critico (Edizione n. 51/2015 e 52/2016), nonché in importanti pubblicazioni polacche, come il Dizionario Biografico Who is Who – Varsavia, 2000 – e la Grande Enciclopedia della Polonia nel Mondo – Czestochowa, 2014.

Inoltre, da diversi anni si dedica agli scambi culturali tra gli tra gli ambienti artistici polacchi e italiani. Molte sue opere sono custodite in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Numerose sono le recensioni della sua Arte scritte da critici e storici d’Arte, giornalisti, Artisti, scrittori e poeti.

Come raggiungere il museo:

Uscita Autostrada Versilia, direzione Forte dei Marmi, seguire i cartelli rettangolari marroni che indicano il museo. Sul viale a mare di Forte dei Marmi venendo da Viareggio. Superato il pontile del Forte oltrepassare tre semafori, poi il cartello a destra indica il museo. Da Massa: entrati in Forte dei Marmi dopo il primo semaforo la prima strada sulla sinistra è Via Civitali. GPS: LAT:43.972477 N – LON:10.154887 E

INFO: www.ugoguidi.it