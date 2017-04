Elliott Murphy pubblica “Chelsea Boots” in 45 giri per il Record Store Day

NEW YORK – In vista del Record Store Day (22 aprile), anche l’etichetta Route 61 Music, pubblica due esclusivi 45 giri di Elliott Murphy e Graziano Romani. Due eccezionali prodotti in vinile anticipano le uscite primaverili dell’etichetta in occasione del decennale della giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti.

“Chelsea Boots” è il nuovo singolo di Elliott Murphy, il suo primo 45 giri dagli anni ’80. La canzone anticipa l’album “Prodigal Son”, la prima raccolta di canzoni nuove dell’artista newyorchese da tre anni a questa parte. Sul retro di “Chelsea Boots”, in questo prodotto realizzato esclusivamente per il mercato italiano, è presente “Poetic justice theme”, una composizione mai pubblicata prima su cd o vinile che l’autore ha utilizzato per accompagnare un racconto ispirato dai film di Sergio Leone e che non si troverà sul nuovo album. Murphy torna dunque a incidere per Route 61 Music a due anni di distanza da “Aquashow Revisited”.

“Lift Me Up” è invece la reinterpretazione che Graziano Romani offre di un brano che Bruce Springsteen compose nel 1999 per il film “Limbo” di John Sayles. La canzone anticipa il cd “Soul Crusader Again”, che vede l’artista emiliano tornare a omaggiare con dodici brani una delle sue principali influenze a sedici anni dal fortunatissimo “Soul Crusader” (2001). Il lato B di questo 45 giri è occupato da un brano tratto dalle session di “Soul Crusader Again” ma preservato per questo singolo e non reperibile altrove.

“When The Lights Go Out” è una composizione nota per essere stata presentata da Springsteen durante i famosi concerti per il Christic Institute nel 1990. I nuovi dischi di Elliott Murphy e Graziano Romani verranno pubblicati il 19 maggio prossimo e sono distribuiti, come tutto il catalogo della Route 61 Music, da BTF.