Fabri Fibra festeggia il platino di “Pamplona” con “LUNA” feat. Mahmood

Il rapper pubblica su tutte le piattaforme digitali, il brano inedito, outtake del suo ultimo disco “FENOMENO”

Durante le sessioni di scrittura di “FENOMENO“, Fabri Fibra ha scritto e prodotto oltre 40 brani. Fin dal momento in cui la tracklist definitiva del disco prendeva forma alcuni brani, esclusi dall’album, sono rimasti lì in evidenza. Avrebbero visto luce prima o poi, questa l’intenzione e la promessa.

Tra questi “Tony Hawk”, dedicato al celebre skater, regalato in aprile nella settimana che precedeva l’uscita dell’album. Oggi tocca a “LUNA” e alla sua storia.

Fibra, da sempre attento alle nuove generazioni, invita in studio Mahmood, incrociato solo in un passaggio tv a Sanremo l’anno precedente, per provare un pezzo scritto a 4 mani. Nasce LUNA, prodotto da Marz, dalla struttura non convenzionale, non è una canzone normale, non è un singolo, è una perla, la fotografia dell’incontro spontaneo tra 2 artisti.

“LUNA” è disponibile in digitale al link:

https://umi.lnk.to/Luna

Il singolo di Fabri Fibra, “Pamplona” (feat. Thegiornalisti), è stato certificato platino da FIMI/GfK Italia ed è al primo posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (dati diffusi da EarOne venerdì 16 giugno). Partirà il 17 ottobre il tour con cui Fibra presenterà il suo nuovo disco “FENOMENO”.

Queste le date attualmente confermate: