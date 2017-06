Giochi online, tutte le novità del momento: dalle serie Lego ai puzzle game

Una delle tante nuove opportunità che ha portato il web è senza dubbio la possibilità di giocare online: non è più necessario “comprare i giochi”, o meglio oggi si comprano solo videogames molto complessi e perfezionati, come dettagliatissimi simulatori militari, o simulazioni sportive, come quelle dedicate alle gare automobilistiche, ma per chi cerca qualche minuto di divertimento “senza pensieri”, esiste una gamma infinita di giochi online gratuiti, sia da giocare da soli, sia in multiplayer.

I giochi da giocare in solitaria sono di norma abbastanza leggeri da caricare, e semplici da giocare, mentre i giochi multiplayer hanno sempre un’aspetto strategico/gestionale, che dà maggiori possibilità se collaboriamo o competiamo con i nostri amici e conoscenti, o con altri giocatori sparsi ovunque nel mondo.

Tra le curiosità del momento, i giochi online Lego, legati a quattro linee di successo dei mattoncini danesi: Lego City, Lego Friends, Lego NinjaGo, Lego Star Wars e Lego Elves.

Per chi ama i puzzle game, la punta di diamante del settore rimane la King, la casa madre del mitico Candy Crush: i giochi storici King vengono costantemente rinnovati, tutti coloratissimi, paciocconi, con una grafica ed uno stile unico che in tanti cercano di copiare ma nessuno riesce a replicare. Le ultime novità King si chiamano Bubble Witch Saga 3, nuova edizione dell’apprezzato gioco di “sparapalle” e l’inedito Shuffle Cats, gioco di carte con protagonisti dei gatti in stile Aristogatti, tutto da scoprire.

Per quel che riguarda i giochi di strategia multiplayer, ecco arrivare Travian Legends, ultima evoluzione del più famoso gioco del genere. Si tratta di un passatempo molto coinvolgente, che potrebbe portarvi a passarci più di qualche minuto della vostra giornata.

Di genere totalmente diverso è NBA Flip: un gioco di strategia in cui potrete creare la vostra squadra NBA, selezionando i veri giocatori della stagione 2017, e andando a giocarvi il titolo partita per partita.

Per chi negli intervalli di pausa e di svago, vuole provare a vincere qualcosa giocando, esistono i casino on line. Tra questi Winga Casino on line è sempre tra i più aggiornati, proponendo sempre nuove variazioni sul tema dei giochi di poker, o black jack, o slot virtuali sempre più ricche di effetti speciali, o per chi ama la tombola c’è il bingo, o per gli appassionati di sport le scommesse live. Le novità nel mondo dei giochi sono quotidiane, e a provarle tutte, non ci si annoia mai.

PR