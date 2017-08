L’Aura: dal 18 agosto arriva il singolo “La Meccanica del cuore”

Secondo estratto dal nuovo disco arriva il singolo in rotazione radiofonica, l’album è in uscita il 22 settembre ed in pre-order su iTunes da agosto

Da venerdì 18 agosto sarà in rotazione radiofonica “La Meccanica del cuore”, secondo singolo estratto dal nuovo disco di L’Aura, “Il contrario dell’Amore”, in uscita il 22 settembre per Time Records. Sempre da venerdì 18 agosto, inoltre, l’album sarà disponibile in pre-order su iTunes.

Racconta L’Aura: “Liberamente ispirata all’omonimo libro di Mathias Malzieu, ‘La meccanica del Cuore’ è un inno alla fragilità. Come il protagonista del libro, anche io sono stata dotata di un delicatissimo cuore, un meccanismo perfettamente calibrato. Finché un’emozione non ne turba il movimento, questo è certo. Finché gelosia, rabbia o tristezza non fanno il loro ingresso trionfale, scardinando ogni difesa. In quel momento l’unica cosa da fare è accettare la follia intrinseca di ogni relazione sentimentale. Quella stessa follia che noi scambiamo per amore, e che permea il nostro stato di innamoramento totale”.

“La meccanica del cuore”

Dopo il brano “I’m An Alcoholic”, arriva ora “La meccanica del cuore”, scritto dalla stessa L’Aura, e arricchito da un sound retrò che ricorda le atmosfere degli anni ’60.

Il singolo è prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti (già al fianco di Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Elisa e molti altri). Mixato da Michael Brauer (che ha collaborato tra gli altri con Coldplay, John Mayer, Regina Spector, Paul McCartney).

I live estivi

Il 6 agosto sarà a Melfi (Potenza) sul palco di Battiti Live, la kermesse musicale di RadioNorba. Il 12 agosto sarà parte del Concerto Benefico per Simone a Monzuno (Bologna). Il 18 agosto a Festival Show nella tappa di Lignano Sabbiadoro (Udine).

L’Aura

Dopo sei anni di assenza, l’artista bresciana dall’inconfondibile voce sognante è pronta a pubblicare “Il contrario dell’amore”, un concept album ispirato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’90, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock.

Tre album e una raccolta all’attivo, diversi singoli di grande successo e prestigiose collaborazioni. Laura Abela, nota come L’Aura, è sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama italiano, grazie anche al suo poliedrico talento di compositrice, pianista e cantante. La sua voce sognante e dolcemente potente è in grado di creare ogni volta atmosfere sofisticate che incantano per la loro bellezza.