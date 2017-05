Le Div4s presentano il nuovo singolo ‘Pregherei’, in tutte le emittenti nazionali dal 22 maggio

ROMA – Le Div4s tornano dopo il grande successo di “Aria”, che ha entusiasmato anche l’autrice e interprete Gianna Nannini, con una nuova cover: una rivisitazione del brano “Pregherei” di Scialpi, che vede le pop soprano coinvolte in una sperimentazione vocale “inedita”.

Un gioco di equilibri tra il suono di voci di provenienza classica ed un arrangiamento fatto di effetti acustici attuali ma senza eccessi, dove il sodalizio tra ritmo ed eleganza è il filo conduttore dell’intero brano, in una versione che stravolge la struttura ma senza perdere il senso profondo del testo.

“Pregherei” è un brano del 1988 che ha fatto la storia della musica italiana quando, grazie all’alto gradimento da parte del pubblico, Scialpi vince il Festivalbar in coppia con Scarlett, la sfortunata cantante che rimase paralizzata da un incidente automobilistico pochi anni dopo.

Questa nuova pubblicazione vanta la produzione esecutiva di “4Opera Management – Roma” con la produzione artistica di Massimo Zoara e Giovanni Risitano per “Qg studio”. Inoltre hanno partecipato alle registrazioni in studio nomi d’eccellenza come lo stesso Zoara al pianoforte ed alle programmazioni, Risitano alla chitarra e basso, Lucio Corrente al violoncello ed Alessandro Garrini alla batteria.

“Pregherei” sarà disponibile da lunedì 22 maggio in tutte le emittenti nazionali ed in concomitanza del Radio Data sarà inoltre fruibile sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming.