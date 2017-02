L’Orage feat Erriquez (Bandabardò) a L’Asino che Vola di Roma

Ghironda, organetti e cornamuse insieme a chitarre, basso, batteria per un sound trascinante e divertente

Una band che si fa sempre più strada. Un nome che promette scompiglio: L’Orage (Il Temporale), sul palco de L’Asino che Vola di Roma, via Antonio Coppi 12/d, con un ospite d’eccezione, Erriquez della Bandabardò, venerdì 17 febbraio alle ore 22.00.

Il “Rock delle Montagne”:

È la capacità de L’Orage di portarci in mondi immaginari attraverso un sound assolutamente fuori dal comune che unisce le sonorità antiche di ghironda, organetti, cornamuse a quelle contemporanee di chitarre, basso, batteria, a rendere questa band valdostana un fenomeno in costante crescita nel panorama musicale italiano. Incuriosisce la varietà di suoni e di testi originali, mai banali. Tutto diventa una festa, trascinante e divertente.

“Macchina del Tempo”:

Un disco (SonyMusic/Ph.D.) prodotto da Erriquez della Bandabardò, che ha segnato ulteriormente la maturazione del gruppo.

Amati da grandi artisti come Francesco De Gregori, Carmen Consoli, Davide Van De Sfroos, per citarne alcuni, 44 date nel 2016 tra club e festival (eletti tra i migliori live del Circuito KeepOn) raccogliendo un successo dopo l’altro, un’estate dove l’Italia è stata percorsa da nord a sud in bellissimi festival e piazze.