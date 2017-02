Marracash e Guè Pequeno Live a luglio al Postepay Sound Rock in Roma

Giovedì 13 luglio sul “White Stage” dell’Ippodromo delle Campanelle

Con Marracash e Guè Pequeno si arricchisce la line up del “POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA 2017 – WHITE STAGE”: la data in programma è quella di giovedì 13 luglio. Apertura porte: ore 19.00. Inizio concerto: ore 21.45.

Per tutta l’estate, il “White Stage” – spazio allestito ad hoc ed immerso nel verde dell’Ippodromo delle Capannelle, ospiterà, infatti, molti tra i nomi più apprezzati della musica contemporanea italiana e mondiale.

Si conferma anche dal vivo la combinazione vincente di due delle figure più carismatiche della scena rap italiana, con il grande successo di pubblico del recente tour tutto esaurito.

Marracash e Guè Pequeno porteranno l’album “Santeria” (certificato Disco di Platino) sui palchi di importanti festival italiani tra cui il Postepay Sound Rock in Roma. “Santeria Live” è un tributo al loro stile e gusto musicale, nei suoni, nelle immagini e fotografa il momento più alto delle loro carriere.

La Scaletta:

La scaletta del live, la cui scenografia e visual sono come per l’album curate da Armando Mesias, vedrà una serrata performance di brani dal loro primo progetto discografico tra cui: “Money” / “Senza Dio” / “Salvador Dai” / “Maledetto Me” / “Cantante Italiana” / “Instalova” / “Purdi” / “Scooteroni”/ “Nulla accade” etc., aprendo alle loro singole produzioni, così a comporre il loro intero percorso artistico.

Prezzi Biglietti:

Posto unico intero: € 20.00 + 3,00 d.p. I biglietti per la data di Roma saranno in vendita da mercoledì 22 febbraio su Postepayrockinroma.com, TicketOne.it e Postepaysound.it.

INFO: www.postepayrockinroma.com e www.postepaysound.it