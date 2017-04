Pedopornografia: 62enne arrestato ad Asti, riceveva foto di minori su un gruppo Whatsapp

ASTI – Deteneva materiale pedopornografico su un gruppo Whatsapp, dove riceveva immagini di minori. Un astigiano di 62 anni è stato arrestato in flagranza nell’ambito di una più vasta operazione della polizia postale di Milano, che ha portato ad altri arresti, uno anche nell’Alessandrino.

L’arresto, avvenuto in collaborazione con la polizia astigiana, è stato convalidato dal gip del tribunale di Asti, Giorgio Morando, che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del magistrato di turno. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Torino per competenza. Ghibellini si trova in isolamento al carcere di Torino.