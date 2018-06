Per pagare le vacanze 120 milioni di euro di debiti nel 2018

MILANO – Prestiti, sempre più prestiti, anche per andare in vacanze. Già l’anno scorso ben 24mila italiani hanno chiesto un prestito medio di 4.180 euro per potersi fare le vacanze. Indebitandosi complessivamente per ben 100 milioni di euro. È quanto risulta da un’analisi di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

Quest’anno a farlo saranno addirittura in 28 mila ( +17% rispetto al 2017), chiedendo un prestito medio di 4.300 euro (+3%). Complessivamente stiamo quindi parlando di 120 milioni di euro di debiti per le vacanze: il 20% in più rispetto all’anno scorso, secondo le stime di SpeedVacanze.it.

«Insomma a rivolgersi ad una società di credito per pagare le vacanze è un numero sempre maggiore di italiani» commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Quelli tra loro che già hanno chiesto un prestito l’anno scorso, si ritroveranno a pagare 2 quote per le vacanze degli ultimi 2 anni. E l’anno prossimo non avranno ancora finito di pagare, ritrovandosi probabilmente a dover rinunciare alle ferie o a dover chiedere ancora un altro prestito. Una situazione preoccupante, secondo gli analisti di SpeedVacanze.it.

«E ancora più allarmante è la crescita della quota di under 30 che si rivolgono alle banche» sottolinea Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.

Il tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo ha invece fatto una scelta diversa: niente accordi con banche e finanziarie per incentivare i consumi, ma tante proposte diversificate ed a prezzi competitivi. In più, per chi è solo, si può perfino condividere la camera e la cabina, nel caso di una crociera, con un’altra persona dello stesso sesso, abbattendo ulteriormente i costi.

Grazie all’ elevatissimo numero di iscritti, il tour operator riesce ad acquistare grandi pacchetti ed ha così un grande potere negoziale sui prezzi, riuscendo a trasferire i benefici ai suoi clienti.

Proposte molto convenienti dunque in Italia, dove quest’anno SpeedVacanze.it propone viaggi particolarmente adatti per socializzare, includendo splendide località tra le quali anche Pugnochiuso in Puglia con le sue acque cristalline, le Cinque Terre in Liguria con il suo parco naturale protetto e Stintino in Sardegna con la sua spiaggia di sabbia bianca finissima.

«Ma anche tante mete più esotiche a prezzi sempre abbordabili. Molte richieste quest’anno sono le destinazioni come il Kenya con il Safari Africano allo Tsavo e l’indimenticabile spiaggia di Watamu, la Thailandia con le sue spiagge paradisiache, il Brasile -soprattutto Rio de Janeiro- e le Bahamas. Oppure i viaggi combinati, come New York e Riviera Maya, Vietnam insieme ad altre mete, Singapore e Bali», conclude il direttore generale di SpeedVacanze.it.