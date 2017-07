Su Rai Gulp arriva la commedia musicale brasiliana “¡Qué Talento!”

ROMA – Da martedì 4 luglio alle ore 19.15, in prima visione su Rai Gulp, ci sarà “¡Qué Talento!”. Si tratta di una commedia musicale brasiliana che è andata in onda su Disney Channel Brasile e che ha come protagonisti Mayra Arduini e Bruno Martini, il College 11.

Tutto ha inizio quando Bruno, un giovane insicuro è stato sostituito nella sua band e finisce a fermarsi in un agenzia di talenti. Lì incontra un istruttore piuttosto folle che ha una cugina ancora più pazza, ma con un talento spettacolare. Questa giovane è Mayra, una giovane ragazza che si è appena trasferita a San Paolo, e, insieme, lei e Bruno, formano una band.

L’agenzia si chiama Talents Noise ed è guidata da Champ, uno dei cugini di Mayra. Il suo arcinemico è Gelzinho, che ha rubato a loro il posto in una band di successo: “The zuccherino”, composto da due membri.

Nell’agenzia ci sono altri ragazzi anche loro talentuosi come Frank che interpreta solo ruoli in film horror; Shirley che cerca di entrare nel Guinness dei primati; Chororó, una ragazza ricca che non ha ancora scoperto il suo talento; Milton Carter, un ipnotizzatore che secondo lui ha ereditato il suo “talento” dal nonno; e Hiroshi, un eccellente giocatore di calcio.