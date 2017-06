Applausi per la Sabina Prati Eventi Moda al Mr. Benny di Velletri

Lo spettacolo incentrato sulla bellezza ha strappato applausi a scena aperta al numeroso pubblico presente, che ha affollato il locale

VELLETRI (RM) – Serata perfettamente riuscita al Mr. Benny di Velletri, quella organizzata dalla Sabina Prati Eventi Moda domenica 25 giugno. A condurre la serata con ritmo e professionalità Stefano Raucci, voce e volto noto di RadioRadio e Sky Tv. Tra le ragazze, che hanno sfilato davanti ad una apposita giuria, sono state premiate Silvia Marchi e Giorgia Sambucci terze classificate ex aequo. Miriam Cammareri seconda e Gaia Sambucci vincitrice. Tra i ragazzi a vincere con il punteggio più alto è stato invece Samuele Proietti.

In giuria:

Daniele Rocca, titolare insieme al fratello Gianluca del Mr. Benny, l’avvocato Filippo Iannucci, la titolare dell’Agenzia di Spettacolo Musae Paola Carbonelli, il modello Roberto Taroni e il titolare dell’Hair Barber Shop di Lariano Roberto Di Tullio, che con il figlio Jacopo ha curato il look dei ragazzi in concorso. Lo spettacolo ha avuto anche dei momenti musicali con le applaudite esibizioni di Gaetano Marrone (talento prodotto dall’Agenzia Musae) e Corina Jianu (altra voce emergente del panorama artistico nazionale).

Make up artist Sofia De Fusco, Angelo Apolito fotografo, Agostino Ciriaci video operatore. Lo spettacolo è stato sponsorizzato dalla gioielleria Fratelli Colò, da Hair Barber Shop Lariano, da Sitissimi PuntoNet Velletri, da Risparmio Carni Velletri, da Astolfi Bike Lariano e Piemme Autocarrozzeria Lariano. Applausi e complimenti meritati al termine per Sabina Prati, ancora una volta eccellente nell’organizzazione dell’evento. E per la sua agenzia, continua un’estate fin qui ricca di successi con altri eventi già in preparazione.