Scontro tra due auto sull’A25, cinque feriti

MANOPPELLO (PESCARA) – Cinque persone ferite in seguito ad un incidente avvenuto sull’autostrada A25, tra i caselli di Manoppello e Chieti-Pescara, in direzione Pescara, al Km 171, nel territorio comunale di Manoppello. Il tratto è rimasto chiuso per circa mezz’ora, tra le 15,51 e le 16,15 per consentire le operazioni di soccorso.

Nell’incidente, un tamponamento, sono rimaste coinvolte due automobili. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, tre persone – una famiglia con un bambino – sono state trasportate all’ospedale di Chieti, mentre le altre due, entrambe donne, sono state trasferite all’ospedale di Pescara.

In condizioni più serie una giovane, che è stata trasportata con l’elicottero del 118 nel capoluogo adriatico; non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono convenute due ambulanze del 118, l’elisoccorso e i mezzi dei vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno (Pescara), oltre alla polizia autostradale e a personale dell’autostrada.