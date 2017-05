Slow Fish 2017 dal 18 al 21 maggio a Genova: info e orari

Come ogni due anni si rinnova a Genova l’appuntamento con Slow Fish, l’evento internazionale organizzato dall’associazione Slow Food Italia e dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

GENOVA – Da domani, giovedì 18 maggio fino a domenica 21, via libera nell’area del Porto Antico alla manifestazione dedicata al pesce e alle risorse del mare che più di ogni altra coniuga il piacere della convivialità alla conoscenza scientifica e alle buone pratiche, l’educazione al gusto e l’impegno per la tutela della biodiversità.

Un viaggio a 360 gradi tra gli stand di quasi un centinaio di espositori provenienti da ogni parte d’Italia ma anche da Francia, Gran Bretagna e Spagna attraverso il quale si arriverà a saperne di più sul consumo di pesce e sui suoi effetti sulla salute delle persone e degli ecosistemi.

“La rete siamo noi” è il tema dell’edizione di quest’anno, l’ottava in assoluto.

Come di consueto, saranno tantissime le iniziative: dalle attività didattiche per ragazzi a quelle rivolte agli adulti, dalle degustazioni ai laboratori di cucina, alle conferenze alternate sul palco a proiezioni, presentazioni e musiche.

Non mancherà l’appuntamento con il Fish a porter, una cucina interna al Mercato, liberamente ispirato alla Bouqueria di Barcellona, dove tutti i giorni chef e pescatori si alterneranno per preparare le loro specialità illustrandone storia, ingredienti e peculiarità.

Quindici saranno inoltre gli appuntamenti con la Cucina dell’Alleanza , una sala da 40 posti a sedere dove si potranno osservare da vicino gli chef provenienti dall’Italia e dal modo intenti a preparare i loro piatti più rappresentativi utilizzando Presìdi Slow Food e il pescato del loro territorio.

Non solo pesce a Slow Fish 2017 ma anche vino, protagonista attraverso i Temporary Tasting, birre artigianali e Street Food. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.slowfood.it. L’ingresso è gratuito.

Orari

Da giovedì a sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 10 alle 21.

Mercato di Slow Fish: da giovedì a domenica, dalle 10 alle 20.30.

Aree di Piazza Caricamento e Piazza delle Feste: da giovedì a sabato, dalle 12 alle 24; domenica, dalle 12 alle 20.30.

Casa Slow Food da giovedì a sabato, dalle 10 alle 24; domenica, dalle 10 alle 20.30.

Alcune informazioni utili su come arrivare:

In treno

Da Porta Principe:

– a piedi in 15/20 minuti oppure

– con gli autobus n. 35 (direzione via Vannucci, discesa Gramsci 2/metrò Darsena), oppure n.1 (partendo dalla fermata Marittima/Principe Fs discesa e capolinea in Piazza Caricamento)

– in metro (direzione Brignole, discesa San Giorgio)

Da Brignole:

– a piedi: in 15/20 minuti

– in bus: n. 13 (direzione Turati/Metro San Giorgio discesa al Capolinea)

– in metro: direzione Brin, discesa San Giorgio.

Per chi viaggi con Trenitalia, sono previste scontistiche sull’acquisto dei Libri di Slow Food Editore e sui vini in degustazione nell’Enoteca.

In auto

Uscita Genova Ovest

All’uscita del casello immissione sulla sopraelevata e uscita al primo svincolo, proseguire superando l’ingresso pedonale del Porto Antico e quindi immettersi nel viale di accesso all’Area Porto Antico.

A cura di Marina Denegri