Il Tantra protagonista all’Università Popolare di Rosignano Solvay (LI)

L’esordio letterario di Gloria di Capua e Maurizio Lambardi

ROSIGNANO (LI) Lo scorso sabato 11 febbraio presso le sale del Teatro Solvay di Rosignano Solvay, davanti ad un folto ed interessato pubblico, è stato presentato il volume dal titolo “Tantra & Amore”, scritto da Gloria di Capua e Maurizio Lambardi edito da Anima Editore.

L’evento, curato dal Centro culturale dell’Università Popolare, ha avuto come protagonisti i due autori che da alcuni anni organizzano sessioni di gruppo, individuali e di coppia sull’evoluzione personale e la cura della relazione.

Grazie alla loro esperienza e competenza professionale e alla loro vita di coppia, sviluppano un nuovo metodo rivolto alla crescita personale e alla cura della relazione: l’Active Integrative Method, che unisce tecniche orientali propriamente legate al tantra, alla meditazione, a quelle occidentali come il counseling ad approccio corporeo e le costellazioni familiari, come strumento per approfondire l’intimità, l’amore e superare situazioni difficili e conflittuali nella vita.

Nell’occasione abbiamo rivolto loro alcune domande per conoscere meglio il loro percorso e soprattutto la loro opera.

Come è nata l’idea di pubblicare un volume sulla vostra esperienza?

“L’idea di scrivere il libro è per spiegare in modo ampio ed esaustivo il percorso di crescita personale che offriamo attraverso le sessioni individuali e i week end di gruppo. Riteniamo che il nostro approccio sia molto efficace, e la nostra “missione” è insegnare a più persone possibile, come raggiungere una maggiore consapevolezza personale e sul piano della relazione”.

Grazie al vostro percorso di vita e professionale, come vedete la società attuale?

“Sin dall’inizio ci siamo chiesti perché queste informazioni cosi utili per la felicità personale, per avere relazioni soddisfacenti, per raggiungere una qualità di vita soddisfacente, non sono insegnate nelle scuole elementari, al pari della matematica e altre materie. Riteniamo che queste siano addirittura più importanti, in quanto sapersi relazionare con se stessi, con gli altri, con il partner e i figli, viene sicuramente prima di tutto il resto.. se c’è una buona capacità di relazionarsi, sarà più facile approcciare a tutte le altre aree di interesse della vita di ognuno”.

Il libro è scritto molto bene ed è per tutti, cosa non da poco, è stata una scelta o una necessità?

“É stata una scelta, infatti riteniamo che tutti hanno il diritto di essere guidati con semplicità verso una presa di coscienza di sé, e saperlo fare con parole facili denota chiarezza in chi guida. Le parole difficili, a parità di concetto espresso, non valgono di più, anzi secondo noi valgono meno, perché meno comprensibili per alcuni”.

Quali sono i vostri programmi futuri?

“Stiamo preparando un cd di meditazioni, le stesse che noi pratichiamo nei nostri corsi, in modo che ognuno abbia una guida da utilizzare comodamente a casa propria. Stiamo già scrivendo un altro libro su un argomento di grande interesse, che riguarda la sessualità. Infine stiamo ampliando e aggiornando tutti i nostri corsi, in base alla nostra crescita personale, data dalla nostra continua e appassionata formazione”.

Cosa potete consigliare a che volesse iniziare il vostro percorso?

“Di non aspettare neanche un minuto in più per contattarci, essere felici, appagati e pieni di vitalità è un diritto di tutti, è possibile, ed è il regalo più bello che ognuno può fare a se stesso e ai propri cari!”.