Acutis e Frassati: su Tv2000 in diretta Messa e rito di canonizzazione con Papa Leone XIV

ROMA – Tv2000 dedica una programmazione speciale alla canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: domenica 7 settembre alle ore 10 in diretta da piazza San Pietro la Messa e il rito di canonizzazione presieduti da Papa Leone XIV e alle 12 la preghiera dell’Angelus.

Sabato 6 settembre alle ore 22.50 l’emittente Cei trasmette il documentario ‘Io sono con voi’ su Carlo Acutis, con le testimonianze di Antonia Salzano (mamma di Carlo), Rajesh Mohur (collaboratore domestico della famiglia) bramino induista convertitosi al cattolicesimo con Carlo, alcuni amici e vicini di casa ad Assisi e con il suo professore di religione del liceo.

Domenica 7 settembre, sulla figura di Pier Giorgio Frassati, Tv2000 trasmette alle ore 21.05 il documentario ‘L’alpinista di Dio – Pier Giorgio Frassati’ di Monica Mondo, e a seguire, alle ore 22, il film ‘Se non avessi l’amore’ di Leandro Castellani.