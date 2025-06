Addio, Alvaro. Non ricordatelo solo come Pierino

La Compagnia del Teatro Jonico Salentino e Valerio Manisi, regista del film “Vivi la vita”, primo e unico ruolo drammatico interpretato da Alvaro Vitali, si uniscono al cordoglio che ha visto la scomparsa dell’attore romano.

Siamo onorati di averlo conosciuto e di aver lavorato con uno dei maestri della risata italiana. Grazie all’intuizione di Valerio, sceneggiatore e regista del film “Vivi la vita”, girato in Puglia nel 2019, che ha fortemente voluto Alvaro, ha interpretato da protagonista, per la prima volta nella storia della sua carriera, un ruolo drammatico.

Nonostante la sua stanchezza e debolezza fisica ci ha regalato un pezzo di storia importante della sua vita e del suo talento. Ha fin da subito accettato il ruolo dopo aver letto la sceneggiatura, innamorandosi del personaggio che ha fatto suo con entusiasmo e coraggio.

“Vivi la vita” (disponibile su Amazon Prime) ha ripuntato indubbiamente i riflettori sull’attore ormai quasi del tutto dimenticato. Tutti i festival in cui il film “Vivi la vita” ha partecipato hanno sempre richiesto la sua presenza per omaggiarlo del ruolo interpretato e riconoscergli il coraggio di reinventarsi come attore, distaccandosi per qualche tempo dalla maschera di Pierino.

La nostra riconoscenza è immensa nei riguardi di Alvaro. Grazie alla sua interpretazione e al videoclip che Nino D’Angelo ne ha voluto trarre per il brano “Si turnasse a nascere”, non verrà mai dimenticato.