Adiconsum e APPLiA Italia lanciano “consumocircolare.it”, consigli e istruzioni di economia/consumo circolare

ROMA – Spesso parlando di economia circolare e di consumo circolare non si intuiscono appieno i vantaggi che se ne possono trarre, come ad esempio quello di poter vivere in una casa circolare. A chi non piacerebbe abitare in una casa ecosostenibile? Parte da qui l’iniziativa “2gether2green – Voglio una casa circolare” lanciata da Adiconsum e APPLiA Italia, l’Associazione dei produttori di elettrodomestici.

Con “2gether2green – Voglio una casa circolare” si vuole realizzare un’ampia campagna di comunicazione sociale, tesa a dimostrare i benefici collettivi e individuali dell’economia circolare, fornendo, tramite la piattaforma web www.consumocircolare.it, riflessioni e consigli di consumo circolare attraverso corsi e video tutorial, testimonianze, messaggi, best practice, anche peer to peer, proposte da rivolgere ai decision makers, spazi e occasioni online di scambio aperti ai cittadini ed animati dagli esperti.

Per fare questo, i consumatori troveranno sul sito consigli su come combattere lo spreco alimentare, ridurre i rifiuti e conferirli correttamente, abbattere le emissioni inquinanti, consumare responsabilmente energia, acqua e materie prime. Si tratta di semplici gesti che però fanno la differenza.