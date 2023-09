Affitti brevi, Fontana: “Serve regolamentazione, no alla libertà assoluta”

MILANO – “Sono tutte realtà nuove che hanno bisogno di una regolamentazione. Non possono essere lasciate così alla libertà assoluta”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento “Healthy Lungs for Life”, rispondendo ai giornalisti sul decreto affitti brevi proposto dal ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Mi sembra che anche in questo caso con la scelta che è stata fatta si cerchi di dare una regolamentazione e trovare uno spazio che non vada ad incidere sugli interessi di altre categorie e che soprattutto non crei confusione all’interno degli immobili perché cambi troppo rapidi rischiano di creare situazioni insostenibili anche per chi abita in quelle case”.