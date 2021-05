Anche i più fedeli vogliono tradire

MILANO – «Dopo tanti sacrifici gli italiani vogliono rifarsi, optano soggiorni più lunghi e — dopo mesi e mesi di reclusione in casa — hanno tanta voglia di evasione». E’ quanto spiega Alex Fantini, il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il principale sito di incontri extraconiugali in Italia, che ha promosso un sondaggio sulle tendenze dell’estate 2021, realizzato nel mese di aprile 2021 in modalità CATI su un campione di 4.000 persone maggiorenni di entrambi i sessi.

A volere evadere con una relazione extraconiugale quest’estate è anche il 25% delle persone che non avevano mai tradito prima. E se un tempo si pensava maggiormente alla scappatella sotto l’ombrellone, secondo quanto ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com quest’estate è la città l’ambiente ideale per tradire per il 78% degli uomini e per il 64% delle donne. Le vacanze invece saranno destinate precipuamente al partner ufficiale, alla famiglia ed agli amici.

Secondo il sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, per i viaggi il 66% degli italiani opterà per mete dietro casa, con punte dell’84% in Puglia, dell’83% in Calabria, dell’81% in Abruzzo. Mentre le mete a medio o lungo raggio riguardano più il Nord Italia (57%) con punte del 68% in Lombardia. Il viaggio ibrido vacanza-lavoro riguarderà invece quasi un terzo degli uomini (27,25%) e poche donne (17,25%). Tra chi tradisce il partner il fenomeno del viaggio ibrido è ancora più esiguo (12,25%): i fedifraghi preferiscono non lavorare in vacanza e riservare il tempo “libero” per organizzare una scappatella, meglio se vicino casa.

Ad optare poi per i viaggi a medio o lungo raggio è appena il 34% degli italiani: il 40% tra le donne ed il 28% tra gli uomini. E soprattutto i residenti del Nord Italia dove la percentuale sale al 57%, per scendere al 32% nel Centro Italia, al 27% nelle Isole ed al 20% nel Sud Italia. E, poi ancora, optano per i viaggi a medio o lungo raggio i partner fedeli (40%), mentre i traditori che scelgono mete lontane sono appena il 28%.

Il 68% degli intervistati ha dichiarato di avere intenzione di viaggiare più di quanto facesse prima del Covid-19 e — nonostante la crisi — il 27% è disposto a spendere di più per i viaggi rispetto a quanto facesse normalmente, perché vuole rifarsi dopo mesi di sacrifici e fare soggiorni più lunghi, con tanta voglia di evasione dopo mesi e mesi di reclusione in casa. Ma non necessariamente si tradirà nella propria città. Molti degli incontri extraconiugali si concretizzeranno in luoghi diversi da quelli di residenza (52%), spesso simulando trasferte di lavoro per organizzare incontri in altre città avvalendosi dell’aiuto di Incontri-ExtraConiugali.com per cercare nuove avventure in totale discrezione, anonimato e sicurezza.