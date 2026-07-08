Assegnato il titolo speciale di Miss Mont Blanc 2026

SAINT-VINCENT – Dopo il grande successo dello scorso anno, Miss Italia torna nella prestigiosa cornice del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. E’ andata in scena la finale regionale per l’assegnazione del titolo speciale di Miss Mont Blanc 2026, una delle fasce più prestigiose del concorso. La vincitrice accederà direttamente alle prefinali regionali del percorso verso la nuova edizione di Miss Italia. Il titolo di Miss Mont Blanc è infatti riservato alle concorrenti del circuito Piemonte e Valle d’Aosta.

La serata è stata ricca di fascino, eleganza ed emozioni, in una location d’eccellenza che già in passato ha ospitato importanti appuntamenti legati al concorso di bellezza più celebre d’Italia. La serata è stata presentata, come di consueto nella splendida cornice del Grand Hôtel Billia, dalla giornalista Barbara Castellani e dall’attore Andrea Beltramo.

Saranno state quaranta le ragazze in gara, pronte a contendersi l’ambito titolo di Miss Mont Blanc 2026. Giovani concorrenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, accomunate da entusiasmo, determinazione e da un sogno nel cassetto.

Accanto agli impegni di studio e di lavoro, molte di loro coltivano l’ambizione di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, della moda o del cinema, vedendo nel concorso una preziosa opportunità per mettersi in gioco e farsi conoscere dal grande pubblico.

Una serata all’insegna della bellezza, dell’eleganza e del talento, che ha regalato emozioni al pubblico presente e di incoronare una nuova protagonista del percorso verso Miss Italia 2026.

Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia per Piemonte e Valle d’Aosta, segue con grande passione e impegno la preparazione delle concorrenti, accompagnandole nel loro percorso di crescita personale e artistica. Da anni punto di riferimento del concorso sul territorio, è stata anche la scopritrice della bellissima Francesca Bergesio, vincitrice del titolo di Miss Italia 2023.

«È sempre bellissimo tornare al Grand Hôtel Billia ed è ogni volta una grande emozione. Questa location rappresenta una cornice prestigiosa per il nostro concorso e offre alle ragazze un palcoscenico di grande fascino. Vedere l’entusiasmo e la determinazione con cui affrontano questa esperienza è per me motivo di grande soddisfazione», ha dichiarato Mirella Rocca.

La finale regionale di Miss Mont Blanc 2026 si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di unire eleganza, spettacolo e nuove opportunità per le giovani protagoniste del concorso.