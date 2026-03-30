Audizioni su area marina Capo Zafferano, acque irrigue: Castelli su ricostruzione post sisma

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Redazione L'Opinionista
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Guido Castelli
Guido Castelli

ROMA – Martedì 31 marzo, alle ore 10.45, la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, svolge le seguenti audizioni:

– Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio

– rappresentanti di Coldiretti Impresa Pesca

– rappresentanti di Greenpeace

– rappresentanti di Legambiente.

Alle 11.25, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue:

– Legambiente

– Consorzio di Bonifica Basso Volturno.

Mercoledì 1 aprile, alle ore 14:

– Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

– Associazione nazionale comuni italiani (Anci).

Alle 14.25, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano:

– Regione Siciliana

– Federpesca.

Alle 15.30 audizione del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione nei predetti territori.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

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