Audizioni su area marina Capo Zafferano, acque irrigue: Castelli su ricostruzione post sisma

ROMA – Martedì 31 marzo, alle ore 10.45, la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, svolge le seguenti audizioni:
– Aurelio Angelini, già professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio
– rappresentanti di Coldiretti Impresa Pesca
– rappresentanti di Greenpeace
– rappresentanti di Legambiente.
Alle 11.25, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue:
– Legambiente
– Consorzio di Bonifica Basso Volturno.
Mercoledì 1 aprile, alle ore 14:
– Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia
– Associazione nazionale comuni italiani (Anci).
Alle 14.25, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell’area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano:
– Regione Siciliana
– Federpesca.
Alle 15.30 audizione del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione nei predetti territori.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.