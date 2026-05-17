Decaro: “Costretto a usare leva fiscale per disequilibrio in sanità”

BARI – “Avevo detto già in campagna elettorale che la situazione era complicata, e sono costretto a utilizzare la leva fiscale per ripianare il disequilibrio della sanità che ammonta a 349 milioni di euro. Voglio essere chiaro, non cerco capri espiatori, ma i dati del ministero attestano un aumento dei costi della sanità del 3.6%, e lo stesso Mef dice che l’aumento del governo sul Fondo sanitario nazionale che viene trasferito alle Regioni, per la Puglia è dell’1,09%”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare la manovra fiscale che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef regionale per fare fronte al disavanzo sanitario. Decaro ha sottolineato che “c’è un disequilibrio strutturale che riguarda tutte le Regioni”, ad esempio “in Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo”.