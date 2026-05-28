“Campagnano Terra di Sapori”, il 31 maggio una giornata dedicata alle eccellenze del territorio

ROMA – Domenica 31 maggio piazza Cesare Leonelli, nel cuore di Campagnano di Roma, ospiterà “Campagnano Terra di Sapori”, evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e dei prodotti del territorio. La manifestazione, a cura del Comune di Campagnano di Roma e Università Agraria di Campagnano, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Arsial, proporrà per l’intera giornata un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico, tra degustazioni, laboratori, attività per bambini e momenti di convivialità.

A partire dalle ore 10, in concomitanza con il mercatino di Campagnano, sarà attivo il Mercato Agricolo, con espositori e produttori del Lazio che presenteranno eccellenze agroalimentari e specialità tipiche. Alle ore 11 spazio allo show cooking con degustazione a cura dello chef e food evolutionist Fabio Campoli, con dimostrazioni culinarie dal vivo e assaggi dedicati ai partecipanti. Nel corso della giornata si svolgeranno inoltre i laboratori degustativi gratuiti, dedicati a vino, olio, formaggi ed erbe spontanee, guidati da esperti del settore, con l’obiettivo di promuovere cultura gastronomica, tradizione e consapevolezza alimentare (prenotazione obbligatoria).

Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli con i laboratori per bambini, pensati per avvicinare le nuove generazioni ai temi della natura, dell’alimentazione e del territorio. A chiudere la giornata sarà il Pranzo Agricolo delle ore 13, momento conviviale pensato per celebrare insieme i sapori autentici della tradizione locale. “Campagnano Terra di Sapori” rappresenta un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori, all’insegna della valorizzazione delle eccellenze agricole, della cultura rurale e delle tradizioni del territorio.