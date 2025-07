Cocco…Wine 2025 a Cocconato dal 5 al 7 settembre

COCCONATO – A Cocconato l’edizione 2025 di Cocco… Wine, sabato 6 e domenica 7 settembre. Uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte è giunto quest’anno alla XXIV edizione. L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento d’intesa con il Comune di Cocconato e con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

Una formula di successo che si rinnova in ogni edizione e che promuove più fattori: la valorizzazione dei luoghi (il paesaggio di Cocconato, il centro storico da camminare), la tradizione gastronomica (prodotti tipici come la robiola di Cocconato, molti locali del gusto nel paese e nei dintorni), il vino con un parterre di cantine che fanno squadra nel Consorzio locale e che aprono le porte dell’evento ad altre cantine del Piemonte.

Cocconato si trasformerà così in una virtuale strada del vino, in cui alternare gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio, che riempirà il centro storico del paese, ospitando le cantine di Cocconato e del Monferrato. NOVITA’: la manifestazione amplia l’orario della domenica che avrà inizio alle ore 11. Per il sabato l’inizio è previsto alle 16. E ancora durante l’evento l’iniziativa Cammina il Borgo di Cocconato.

Venerdì 5 settembre la serata di anteprima:

il Salotto di Cocco…Wine e

Focus sulla Barbera d’Asti Superiore 2023 di Cocconato

La serata di anteprima avrà come protagoniste le cantine del Comune di Cocconato, oggi riunite nel Consorzio.

Due gli appuntamenti da annotare in agenda:

alle ore 18.30 si svolgerà una degustazione guidata di approfondimento en primeur sull’annata 2023 della Barbera d’Asti Superiore di Cocconato, riservata alla stampa e agli operatori professionali (per coloro che desiderano ricevere info, scrivere a stampa.eventi@gowinet.it)

Dalle ore 20.00 andrà in scena il “Salotto di Cocco…Wine”: sarà ospitato dal locale Cannon d’Oro di Cocconato (Piazza Cavour, 21), ristorante-albergo gestito da oltre 50 anni dalla famiglia Tortia.

Il Salotto rappresenta un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato. Ogni cantina di Cocconato presenterà la propria Barbera d’Asti ed un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti studiati per l’occasione esaltando anche i sapori del territorio. La serata si svolgerà su un unico turno a partire dalle ore 20.

Ecco la proposta dei piatti:

Battuta di Fassone

con tuorlo marinato e crema di Parmigiano

Agnolotti verdi di seirass e Castelmagno

con pomodorini confit e salsa al basilico

Stracotto di vitello all’uva

con contorno

Il pubblico può scegliere fra diverse formule, ovvero:

– un piatto a scelta + 2 calici di vino € 15,00

– due piatti a scelta + 3 calici di vino € 25,00

– i tre piatti (menu completo) + 4 calici di vino € 30,00