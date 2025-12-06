“Coesione Italia – L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori”: seminario alla Camera

ROMA – Nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il seminario “Coesione Italia – L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori – Numeri, storie, futuro”. Aprono i lavori, mercoledì alle 10.15, i saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti. A seguire Riccardo Crescenzi (London School of Economics) illustra ‘Il valore della coesione: dagli scenari ai risultati’, quindi gli interventi di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo (in videocollegamento), Pasquale Gandolfi, Presidente UPI, Gaetano Manfredi, Presidente ANCI, Andrea Prete, Presidente Unioncamere. Dibattono su “Coesione e territori – La qualità della visione, il valore delle comunità”.

Alle 12 intervengono su “Coesione e territori. Le politiche di coesione tra storia e futuro”: Claudio De Vincenti, già Ministro per la coesione del Governo Gentiloni, Barbara Lezzi, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del Governo Conte 1, Giuseppe Provenzano, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del Governo Conte 2, Mara Carfagna, già Ministro per il Sud e la coesione territoriale del Governo Draghi. Modera Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Nella sessione pomeridiana si dibatte su “Coesione e sistema Paese: priorità e strategie per lo sviluppo” e prendono la parola, dalle 15.30, Luca Bianchi (Svimez), a seguire: Anna Maria Bernini, Ministro dell’università e della ricerca, Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Alessandro Giuli, Ministro della cultura, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud. Conclude Tommaso Foti. Modera Manuela Perrone, giornalista del Sole 24 Ore.

Giovedì 11 i lavori iniziano alle 10.15, si discute di “Coesione e territori – Programmare e attuare per le comunità” e intervengono Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Alessandra Todde, Presidente della Regione autonoma della Sardegna. Segue un dialogo tra Foti e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alle riforme e alla coesione. Modera Roberto Napoletano, direttore de ‘Il Messaggero’.