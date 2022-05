Con chi viaggi: il film con Rovazzi, Lillo, Mastronardi e De Rossi

Il 23, 24 e 25 maggio al cinema “Con chi viaggi” di YouNuts, il film distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, il film vede un cast eccezionale composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir. Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro protagonisti.

TRAILER

SINOSSI

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

FABIO ROVAZZI TRA I PROTAGONISTI

Dopo le anticipazioni degli ultimi mesi tra spoiler e scatti rubati durante le riprese, sarà possibile vedere in azione ROVAZZI, alle prese con un ruolo da attore protagonista, dopo l’esperienza cinematografica de Il Vegetale, uscito nel 2018, in cui interpretava se stesso, e altre partecipazioni in alcune serie tv. Nel film, girato tra Roma e l’Umbria, interpreta Michele, che grazie a un’app di car-sharing incontra nel suo tragitto tre sconosciuti: Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Il viaggio si rivela avventuroso tra segreti da scoprire, risate e colpi di scena che cambieranno le vite dei quattro protagonisti.

“Sono felicissimo che questa esperienza sia in dirittura d’arrivo perchè sono curioso di vedere quale sarà la reazione del pubblico a questo film; per me è stata una grande avventura e un grande onore aver lavorato con personaggi del calibro di Lillo, Alessandra e Michela. La trama è assolutamente innovativa e diversa da ciò a cui siamo abituati di solito, anche per merito dei due registi super giovani e all’inizio della loro carriera nel mondo del cinema che hanno una visione artistica molto vicina alla mia. Mi auguro che questo film possa essere occasione di divertimento come lo è stato per noi realizzarlo!”.

Fabio Rovazzi in “Con chi viaggi” si mostra nella veste inedita di attore protagonista confermando nuovamente il suo talento poliedrico in una commedia on the road divertente dalle sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese.