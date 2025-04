Conte: “Da Meloni e Salvini uno stratagemma per accelerare il Ponte sullo stretto”

ROMA – “Un primario in Sicilia ha fatto 3 ore in macchina per portare i farmaci della chemio ai suoi pazienti a causa di un guasto in ospedale, in un contesto in cui sanità e infrastrutture sono a pezzi. Ma oggi apprendiamo dai giornali che il duo Meloni-Salvini, dopo aver portato la sanità ai minimi ha ben altre priorità da quelle parti”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte su Facebook.

“Hanno scritto all’Europa con l’elmetto di Von der Leyen per poter accelerare sul Ponte sullo stretto da 14 miliardi, giudicandola una infrastruttura strategica sul piano militare, per far passare truppe e carri armati. Abbiamo così anche il nome: “il ponte del riarmo”. Uno stratagemma per forzare e accelerare nonostante le già segnalate criticità sul piano ambientale e sismico? Un modo per aggirare i vincoli ambientali? Un consiglio per medici e infermieri: se indossate una mimetica vedrete che cambierà tutto: vi arriveranno soldi e nuove assunzioni dall’Europa e dal governo”, conclude.