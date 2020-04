Il Premier Conte annuncia la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio

Si va verso un prolungamento delle misure restrittive, che verrà ufficializzato dal Premier Conte con un messaggio alla Nazione

Dopo qualche giorno di ottimismo, nella giornata del 9 aprile nuovi contagi a livello nazionale sono saliti del 10%. A fronte degli ultimi dati, nonostante lockdown rischi di incidere pesantemente sul’economia del Paese, il governo, dopo aver sentito le parti sociali in videoconferenza, avrebbe deciso di prorogare l’attuale regime delle misure restrittive, in scadenza il prossimo 13 aprile, fino al 3 maggio. Secondo le prime indisrezioni filtrate, il presidente de Condiglio Giuseppe Conte avrebbe detto ai sindacati che non ci sarebbero ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese.

Al termine della riunione con le rappresentanze sindacali, il Premier ha incontrato in videoconferenza il Ministro dei Rapporti con le Regioni, Francesco Boccia; i Governatori di Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, rispettivamente, Attilio Fontana, Stefano Bonaccini e Nello Musumeci; l’Anci con il presidente Antonio Decaro, c’é anche Sindaco di Bari; il Sindaco di Roma, Virginia Raggi e l’Unione delle Province Italiane – UPI, rappresentata dal presidente Michele De Pascale, Stefano Marcon (UPI Veneto) e Michele Strianese (Presidente Provincia di Salerno). A loro Conte avebbe spiegato che la proroga delle misure di contenimento per il Coronavirus fino al 3 maggio sarebbe necessaria per non rischiare di vanificare i risultati finore ottenuto. Non avrebbe escluso la possibilità, in questa fase, di pochissime e limitate ripartenze in alcuni settori; si parla di una possibile riapertuta, per esempio, di librerie e cartolerie già della giornata di martedì prossimo.

L’attuale regime delle misure restrittive é in scadenza al 13 aprile, come previsito dal DPCM del 1° aprile, e devranno essere rinnovate con un nuovo Dpcm, che é in fase di preparazione. É atteso tra poche ore, pare alle 14, un messaggio alla Nazione del Presidente Conte che illustri i contenuti del nuovo provvedimento.