Coronavirus, gli auguri di pronta guarigione dei politici a Zingaretti

Tra i primi a inviare un messaggio al Governatore della Regione Lazio e segretario del PD, positivo al Coronavirus, Matteo Salvini

“Allora é arrivato. Ho anch’io il Coronavirus – Così Nicola Zingaretti, Governatore della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, ha annunciato con un video, pubblicato su Facebook, di essere positivo al nuovo coronavirus – Ovviamente mi attengo a tutti i protocolli che sono previti per questi casi, per tutte e per tutti – ha proseguito- Sto bene e quindi é scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò a seguire da casa quello che potrò seguire, tranquillamente. La mia famiglia sta osservando i protocolli previsti in queste situazioni. La ASL sta contatando le persone che nei giorni scorsi sono state piu vicine a me al lavoro, per colloqui, per le verifiche del caso. Ho informato il vice presidente della Giunta Regionale Leodori, per mandare avanti il lavoro. Così come il vicepresidente del PD Orlando, che con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche”.

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Pubblicato da Nicola Zingaretti su Sabato 7 marzo 2020

“Io ho sempre detto Niente panico, combiattiamo – ha concluso Zingaretti- Quantomai in questo caso darò il buon esempio seguendo alla lettera quelle che sono le disposizioni dei medici, lavorando da casa per come sarà posibile farlo. E combatto, come é giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il Paese. Ciao. A presto!”

A lui sono già arrivati su Twitter tanti messaggi di solidarietà, un po’ da tutta Italia. Tra i primi quello di Matteo Salvini, Premier della Lega “Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!”

Annamaria Furlan, sindacalista generale della CISL; ha scritto: “A #Zingaretti ed ai contagiati dal #coronavirus va tutta la mia vicinanza e gli auguri di pronta guarigione. Combattiamo questa battaglia con unità e senso di responsabilità come stanno dimostrando i medici ed il personale sanitario impegnati in questa emergenza”.

Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Conte: “Esprimo la mia solidarietà al segretario del Pd #Zingaretti. Mi auguro, come per tutte le persone contagiate dal #Coronavirusitalia, che possa guarire al più presto.È una dura prova per il Paese ma riusciremo a superarla lavorando uniti e avendo come solo obiettivo il bene comune”.

Luciano Nobili, membro della Camera dei Deputati: “ Un forte abbraccio a Nicola #Zingaretti e alla sua famiglia. E un in bocca al lupo affinché guarisca presto e torni presto a combattere una battaglia che ha bisogno dell’impegno serio e responsabile davvero di tutti. Insieme la vinceremo”.