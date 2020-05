Coronavirus in Italia, i dati del giorno 10 maggio 2020

In attesa del bollettino del 10 maggio 2020 si riparte da 1.083 nuovi casi, e da una decrescita di 1.034 ricoverati, 134 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, domenica 10 maggio 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 9 MAGGIO

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, il totale delle persone che hanno contratto il virus era 218.268, con un incremento rispetto a venerdì di 1.083 nuovi casi. Il numero dei positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti. Tra i positivi 1.034 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti. 13.834 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 194 e hanno portato il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi erano 30.262 in Lombardia, 13.934 in Piemonte, 7.401 in Emilia-Romagna, 5.877 in Veneto, 4.448 in Toscana, 2.982 in Liguria, 4.345 nel Lazio, 3.230 nelle Marche, 1.965 in Campania, 830 nella Provincia autonoma di Trento, 2.729 in Puglia, 2.080 in Sicilia, 869 in Friuli Venezia Giulia, 1.676 in Abruzzo, 473 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Umbria, 550 in Sardegna, 118 in Valle d’Aosta, 612 in Calabria, 145 in Basilicata e 205 in Molise.

LUCA ZAIA: IPOTESI VIRUS ARTIFICIALE

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. “Un virus in natura non perde forza con questa velocità“. Sarà la temperatura, sarà che il virus si é indebolito, magari andrà definitivamente e non ci sarà la seconda ondata a ottobere: secondo il Governatore se si profila tutto questo é soltanto perhé in mezzo c’é quacosa di artificiale.

TOTI: RIAPERTURE DAL 18 MAGGIO

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato, in una sua diretta Facebook, che il 18 maggio riapriranno parrucchieri, estetisti, negozianti, bar e ristoranti. Già dall’11 maggio i proprietari dei locali potranno andare nelle loro attività a sistemare le cose per preparare la riapertura. Saranno riaperte anche le spiagge libere soggette a costante monitoraggio per evitare che non siano mai troppo affollate. Toti si é sempre detto convinto che il 18 maggio, quando scade l’ultimo decreto del governo Conte, le Regioni debbano tornare a esercitare le loro prerogative e a decidere in autonomia sulle riaperture.

Sulle riaperture anticipate spingono anche la Sardegna, in particolare nella zona dell’Ogliastre, e il Veneto, con il Governatore Zaia che ha dato disposizione di allestire la spiaggia.

BOCCIA: LE REGIONI DEVONO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha dichiarato, in una lettera, che ritiene imprescindibile che le ordinanze delle Regioni prevedano, espressamente, il rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno individuati con apposite linee guida definite dal Comitato tecnico scientifico e dall’Inail. Boccia ha chiesto alle Regioni di assicurare che non verranno disposte aperture in assenza dell’individuazione dei predetti protocolli perché i dati dell’Inail dicono che nelle ultime due settimane ci sono stati 9mila nuovi casi di contagio sui posti di lavoro. Boccia ritiene necessario che tali luoghi assicurino la massima tutela dei lavoratori e dei soggetti terzi al fine di evitare di diventare nuovi e pericolosi veicoli di diffusione dell’epidemia. Il ministro ha ricordato anche che le Regioni devono attenersi alle indicazioni governative e necessariamente intervenire con misure coerenti con i provvedimenti statali nel rispetto del principio di leale collaborazione.

BOCCIATA ORDINANZA PRESIDENTE SANTELLI

Che il Ministro intenda fare sul serio ne é prova la sentenza del Tar di Catanzaro che ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, dello 29 aprile, che aveva consentito il servizio ai tavoli per bar, ristoranti ed agriturismo, purché all’aperto. I calabresi dovranno accontentarsi di un cappuccino da asporto come in tutte le altre zone d’Itlaia. Si attentono decisioni in merito all’ordinanza emanata dalla Provincia autonoma di Bolzano, che ha disposo la riapertura di tante attività.

I DATI COVID DEL 10 MAGGIO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).