Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 11 giugno 2020

In attesa del bollettino dell’ 11 giugno 2020 si riparte da 202 nuovi casi e da una decrescita di 1.162 ricoverati, 14 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, giovedì 11 giugno 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 10 GIUGNO

Nel giorno in cui sono state annunciato l’allentamento delle misure restrittive, il totale delle persone che hanno contratto il virus era 235.763, con un incremento rispetto a martedì di 202 nuovi casi. Il numero totale di positivi era di 31.710, con una decrescita di 1.162 assistiti. Tra i positivi, 249 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti. 4.320 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 261 pazienti. 27.141 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 71 e hanno portano il totale a 34.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 169.939, con un incremento di 1.293 persone.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi erano 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 2.566 nel Lazio, 947 nelle Marche, 642 in Campania, 557 in Puglia, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 113 in Friuli Venezia Giulia, 550 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 28 in Umbria, 50 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 54 in Calabria, 120 in Molise e 11 in Basilicata.

CTS: CON SCUOLE APERTE RT A 1,33

In audizione in commissione Istruzione e Cultura alla Camera, Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civileha dichiarato che si fossere riaperte tutte le scuole a metà maggio, l’Rt sarebbe passato da 0,67 1,33. I paesi che hanno riaperto, come Germania, Francia e Israele, hanno visto pochi giorni dopo la riapertura focolai epidemici che hanno imposto la richiusura delle scuole.

CONTE SU MANCATE ZONE ROSSE

Venerdì mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà ai pm di Bergamo per l’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Conte è stato convocato come persona informata sui fatti e probabilmente verrà audito a Roma. Il presidente del Consiglio ha dichiarato alla stampa di non essere preoccupato e che non si tratta di un atteggiamento di arroganza: racconerà tutto ciò di cui é a conoscenza.

IN ARRIVO UN NUOVO DPCM

Il presidente del Consiglio ha annunciato che il governo sta lavorando a un nuovo dpcm, perché ci sono tanti interventi in scadenza ma non apporterà novità sotanziali. “Dobbiamo rispettare il distanziamento, se non c’è usare le mascherine, ma non possiamo tenere un Paese bloccato”.

BERGAMO; VIETATA LA VENDITA DELLE BEVANDE D’ASPORTO

A Bergamo é stata firmata l’ordinanza che vieterà la vendita di bevande d’asporto in città, anche non alcooliche, dalla prossima settimana, tutti i giorni dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo dal 18 giugno e fino al 31 luglio. Un provvedimento che mira a evitare, spiega il Comune in una nota, soprattutto tra i più giovani, assembramenti e i comportamenti della cosiddetta movida, da evitare nei mesi di convivenza con il Coronavirus, soprattutto nella città di Bergamo, così colpita dal virus nei mesi scorsi.

I DATI COVID DELL’ 11 GIUGNO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).