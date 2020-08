Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 15 agosto 2020

In attesa del bollettino del 15 agosto 2020 sono 574 i nuovi casi, 771 i ricoverati, 56 quelli in terapia intensiva, 3 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, sabato 15 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 14 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 574; i decessi 3. Le persone ricoverate senza sintomi erano 771, quelle in terapia intensiva erano 56, in isolamento 13.422

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano:5.377 in Lombardia, 874 in Piemonte, 1.866 in Emilia-Romagna, 1.470 in Veneto, 604 in Toscana, 272 in Liguria, 1.165 nel Lazio, 190 nelle Marche, 487 in Campania, 63 nella Provincia autonoma di Trento, 286 in Puglia, 631 in Sicilia, 242 in Abruzzo, 183 in Friuli Venezia Giulia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 68 in Umbria, 103 in Sardegna, 133 in Calabria, 13 in Valle d’Aosta, 35 in Molise, 64 in Basilicata.

Per quanto riguarda le vittime, dall’inizio dell’epidemia sono state: 16.836 in Lombardia, 4.139 in Piemonte, 4.298 in Emilia-Romagna, 2.095 in Veneto, 1.137 in Toscana, 1.569 in Liguria, 870 nel Lazio, 987 nelle Marche, 440 in Campania, 405 nella Provincia autonoma di Trento, 554 in Puglia, 284 in Sicilia, 472 in Abruzzo, 348 in Friuli Venezia Giulia, 292 nella Provincia autonoma di Bolzano, 80 in Umbria, 134 in Sardegna, 97 in Calabria, 146 in Valle d’Aosta, 23 in Molise, 28 in Basilicata.

BASSETTI INVITA A GUARDARE IL NUMERO DEI DECESSI

I contagi aumentano ma l’invito di alcuni virologi é quello di non cedere all’allarmismo. Scrive su Faceboo il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Oggi che ci sono 3 decessi in tutta Italia e -15 ricoveri, titolo dei giornali online è sul record dei contagi!!! Vedete voi se questo è il modo di comunicare e imparare a convivere con il virus…..“.

SCUOLA, NO AL DISTANZIAMENTO DI UN METRO

In vista del ritorno degli studenti in aula, il Comitato tecnico scientifico ha predisposto alcune misure da seguire: non sarà obbligatorio il distanziamento di un metro purché si indossi la mascherina. Il coordinatore Agostino Miozzo ha spiegato che si punta ad una rientro in massima sicurezza, anche se ha sottolineato che di fronte ad un atle scenario certe famiglie potrebbero avere reazioni irrazionali.

FERRAGOSTO CON MISURE RESTRITTIVE

Ferragosto é giornata di festa e questo potrebbe tradursi in un aumento della possibilità che si vengano a creare assembramenti. Tanti i provvedimenti presi in tutte le parti della Penisola al fine di limitare la diffusione del contagio: divieti di accendere fuochi in riva a mare, discoteche chiuse, balli vietati anche in spiaggia, aumento dei controlli.

I DATI COVID DEL 15 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci ha aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).