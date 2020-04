Coronavirus in Italia oggi, 17 aprile 2020: dati e notizie

I dati del bollettino del 17 aprile 2020 saranno ufficializzati da Angelo Borrelli, nella conferenza stampa del pomeriggio, le ultime news

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, venerdì 17 aprile 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggirnamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA

I numeri forniti ieri dal Dipartimento di Protezione Civile ci hanno detto che nelle ventiquattrore precedenti il totale dei positivi é salito a 106.607, con 2.072 casi in più. Di questi 2.936 sono in terapia intensiva, 26.893 (-750 rispetto a mercoledì) ricoverati e gli altri 76.678 (72%) in isolamento domiciliare. Ancora i decrescita il dato di pazienti in rianimazione, questa volta di ben 750unità. In calo anche il numero dei morti, che sono risultati 525 (contro i 578 del giorno prima). Aumentano i guariti, sono 40.164 (2.072). Ieri sono stati effettuati 61.000 tamponi, rispetto ai 43.715 di mercoledì.

STATISTICHE PER REGIONE

Tendenze al ribasso confermata anche in alcune Regioni. Per quanto riguarda il bollettino della Lombardia, la Regione più colpita, i nuovi casi erano 941, per un totale di 63.094 positivi. I ricoverati in ospedale erano 11.356 (-687) in meno del giorno prima, mentre i pazienti in terapia intensiva erano 1.032 (-42). I nuovi dimessi erano 541 che hanno portano il totale a 18.396. I morti 231, che hanno portato il dato complessivo a quota 11.608. Dati in calo anche in Regione Liguria, che ha informato che erano 2.375 i pazienti a domicilio (-8) e 1.060 gli ospedalizzati (-19), di cui 103 in terapia intensiva (-17), 21 le persone decedute, per un totale di 828 morti. I guariti non positivi erano 670 (+63). Rispetto il giorno precedente, si era registrato un aumento di 72 casi. In Abruzzo 324 pazienti (-17 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 42 (-2 rispetto al giorno prima) in terapia intensiva mentre gli altri 1484 (+59 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 243 pazienti deceduti (+3 rispetto alle 24 ore precedenti). In Regione Toscana, dove i nuovi contagi sono stati 277, i decessi invece 29, mentre sono aumentate le guarigioni e sono calati i ricoveri, complessivamente 1.153 (40 in meno del giorno), di cui 213 in terapia intensiva (-3 rispetto al 15 aprile).

CURE E VACCINO

Mentre l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato un nuovo studio “COLVID-19” per la sperimentazione della colchicina per il trattamento di Covid-19, che sarà coordinata dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, a Milano é nata la prima ‘biobanca‘ di Covid-19, una banca biologica con il compito di raccogliere e conservare i campioni di sangue e tessuti relativi al Sars-CoV-2. Gli elementi custoditi in questa banca biologica saranno un bagaglio prezioso per lo studio e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche, oltre che per la realizzazione di un vaccino. proprio su quest’ultimo punto il Ministro Speranza, all’esito della riunione dei ministri della Salute del G7 ha afermato che é importante tutti i Paesi “lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro cittadini”.

RSA

Continua a preoccupare il numero totale dei decessi nelle RSA lombarde, che, secondo quanto dichiarato nell’Aula della Camera dal Sottosegretario Ester Zampa, dal 1° febbraio é stato pari a 1.822 su un totale di 13.287 residenti al 1° febbraio 2020 nelle predette strutture. Il totale dei decessi accertati con tampone e risultati positivi al tampone è pari a 60. Il totale dei decessi con sintomi simil-influenzali o simili a COVID-19 è pari a 874. l’Ansa ha riportato che da gennaio in poi al Pio Albergo Trivulzio di Milano, sul quale i giorni scorsi é partita l’inchiesta della Guardia di Finanza, sarebbero stati ricoverati molti pazienti con polmoniti o con sintomi da insufficienza respiratori; queto indizio va ad aggiungersi al numero raddoppiato nelle ultime settimane. Intanto anche la Procura di Genova ha annunciato che è stata aperta un’inchiesta per fare luce su quanto è accaduto in queste ultime settinane sul fronte delle azioni di contenimento del Coronavirus nelle Rsa dove si sono registrati numerosi decessi.

IPOTESI DI RIPARTENZA

Regione Lombardia resta ferma sull’idea di stilare un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Una idea abbracciata nelle ultime ore anche da Veneto, Toscana e Sicilia. Luca Zaia, in conferenza stampa, ha detto che di fatto si é già in Fase 2 ma ha invitato a continuare a rispettare le regole. Il Presidente Rossi ha già incontrato i rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e dei distretti produttivi della Toscana; anche per il Governatore Musumeci é tempo di ripartire.

LA CONFERENZA STAMPA

Nella Conferenza stampa delle 18 il Capo del Dipartimento di Protezione civile, Dottor Angelo Borrelli, ci aggiornerà nuovamente su quelli che sono stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva) e morti con Coronavirus e sull’attività svolta per fronteggiare questa terribile epidemia.