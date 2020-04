Coronavirus in Italia il 21 aprile: dati e notizie

In attesa del bollettino del 21 aprile 2020, l’epidemia rallenta. Calano i positivi e le terapie intensive, ancora alto il numero dei morti

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, martedì 21 aprile 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA

L’economia continua a rallentare. I numeri forniti ieri dal Dipartimento di Protezione Civile ci hanno detto che nelle ventiquattrore precedenti i guariti sono stati 1.822 per un totale di 48.777. Il numero dei positivi é sceso a di 108.237 (-20) di cui 2.537 (-62) sono in terapia intensiva, 26.906 (-127) ricoverati e gli altri 80.758 (75%) in isolamento domiciliare. I decessi sono stati 450. ll totale dei contagiati era di 181.2228 (+2256). Crescono le vittime tra medici e farmacisti.

STATISTICHE PER REGIONE

Stando a quanto comunicato dal Ministero della Salute, i numeri dei contagiati sono i seguenti: Lombardia 66.971 (+ 735); Emilia-Romagna 22.867 (+ 307); Veneto 16.127 (+ 192); Piemonte 21.349 (+ 292); Marche 5.826 (+57); Liguria 6.629 (+ 141); Campania 4.074 (+45); Toscana 8.507 (+ 135); Sicilia 2.717 (+45); Lazio 5.815 (+ 60) Friuli-Venezia Giulia 2.775 (+30); Abruzzo 2.612 (+91); Puglia 3.567 (+38); Umbria 1.349 (+1); Bolzano 2.394 (+14); Calabria 1.038 (+3); Sardegna 1.215 (+17); Valle d’Aosta 1.088 (+ 0); Trento 3.590 (+58); Molise 281 ( +2); Basilicata 342 (+0).

Nello specifico, vediamo qualche Regione. In Lombardia le persone positive erano 66.971 (+735), i ricoveri in terapia intensiva 901 (-21), i morti 12.376 (+163), i ricoveri non in terapia intensiva 10.138 (-204), i dimessi 43.011 (+252). In Abruzzo, rispetto a domenica si é registrato un aumento di 91 casi su un totale di 1274 analizzati. Nella giornata del 19 aprile ii positivi erano stati 34 su un totale di 1028. Crescono i tamponi analizzati. 320 pazienti (+3 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 38 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1704 (+74 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 263 pazienti deceduti (+5 rispetto a ieri). In Liguria erano 2.516 i pazienti a domicilio (+12) e 980 gli ospedalizzati (-6), di cui 102 in terapia intensiva +1). I positivi clinicamente guariti a casa 1.254 (+31), i guariti non più positivi 962 (+75). I deceduti 29 per un totale di 955. In Emilia Romagna erano 22.867 i casi di positività al Coronavirus, 307 in più rispetto a ieri. In aumento le guarigioni: 281 in più di ieri. I decessi in più, che non si riferiscono però solo alle ultime 24 ore, erano 56. Umbria, Basilicata, Sardegna e Val ‘Aosta hanno contagi azzerati o quasi: per questo si parla di una ripresa scaglionata.

STUDIO OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE

Secondo uno studio dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni la fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia. Sulla base dei dati attuali, in Lombardia e Marche, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. Nelle altre Regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Insomma, le prime Regioni ad aver vissuto l’incubo del Coronavirus saranno anche le ultime ad uscirne.

FASE 2

Arriverà presto sul tavolo del Premier Conte il primo provvedimento della task force guidata da Vittorio Colao. Il Govermo dovrà comunque tener conto dei pareri del Comitato Tecnico Scientifico, con cui si sta costantemente interfacciando. “Le date ci sono -ha dichiarato il Ministro per gli Affari Regonali e autonomia Francesco Boccia– stiamo lavorando per stilare e linee guida con Regioni e Comuni”.

Una parte del tessuto imprenditoriale italiano, però, ha già cominciato a produrre, con l’applicazione dei Protocolli di sicurezza. Contraria la Fiom, che però non ha proclamato alcun sciopero. Ha riaperto Fincantieri, Electrolux (con un solo lavoratore su 5) e sarebbe imminente la ripresa delle attività per Whirlpool. Ferma la posizione di Conte: “Nessun allentamento delle misure restrittive fino al 4 maggio”.

TRASPORTO

Parallelamente alla riapertura delle attività produttive ci saranno da risolvere le problematiche relative al trasporto. Si viaggerà tenendo conto del distanziamento sociale. Di conseguenza, il trasporto pubblico vedrà dimezzato il numero degli utenti. L’uso del mezzo pubblico sarà consentito solo per lavoro o per necessità. Saranno rimodulati gli orari lavorativi e favorito lo smartworking. La diminuzione della capacità di carico dei mezzi pubblici non sarà compensata, per ora, da un aumento delle corse.

I DATI DEL 21 APRILE

Alle 18 il Dipartimento di Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che sono stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva) e morti con Coronavirus.