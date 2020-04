Coronavirus in Italia del giorno 23 aprile 2020: dati e notizie

In attesa del bollettino del 23 aprile 2020 aumentano i guariti ma anche i contagi; alto il numero dei morti. Intanto si pensa alla Fase 2

DATI COVID-19 IN ITALIA

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, il totale delle persone che avevano contratto il virus era di 187.327, con un incremento rispetto alle ventiquattr’ore precedenti di 3.370 nuovi casi. Il numero totale di positivi era di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto al giorno prima. Tra i positivi 2.384 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 87 pazienti rispetto a martedi.23.805 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 329 pazienti. 81.510 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno prima i deceduti sono stato 437 e hanno portato il totale a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi e guariti é salito invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a martedì.

STATISTICHE PER REGIONE

I casi positivi erano 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d’Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.

Nello specifico, vediamo i dati completi di qualche Regione. In Lombardia si erano registrati 1.161 casi in più e 161 morti, contro, rispettivamente, 960 positivi e 203 morti del giorno prima. I casi positivi erano 69.092 (+1.161), di cui 817 (-34) in terapia intensiva, – i ricoverati non in terapia intensiva: 9.692 (-113); i decessi: 12.740 (+161)In Emilia Romagna il numero dei positivi era salito a 23.434 (+342), i decessi sono stati 57. In Liguria erano 4.811 i positivi (+50). 952 pazienti in ospedale (-56) di cui 92 in terapia intensiva (-2), 2.524 a domicilio (+69); i deceduti 1.020 (+32). In Abruzzo rispetto al giorno prima si registrava un aumento di 66 casi su un totale di 1418 tamponi analizzati. 309 pazienti (-9) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 1764 (+50) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 276 pazienti deceduti (+5 ).

INFETTIVOLOGO BASSETTI

Intervenuto ai microfoni dell’emittente ligure Primocanale, Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore della Cinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato che il Covid-19 sta perdendo forza. Rispetto a due settimane vengono ricoverate persone con polmoniti decisamente più gestibili. Occorrerà valutare nel tempo eventuali strascichi lasciati nei polmoni delle persone guarite sia dal virus sia dalla somministrazione di ossigeno.

CONTE E LA TASK FORCE

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato in videoconferenza la task force guidata da Vittorio Colao. Il prossimo step mobiliterà tra i 2,7 e i 2,8 milioni di italiani. La cifra dei avoratori, in realtà, é molto più ampia perché altri continueranno a svolgere smart working. Gli spostamenti per ora possibili saranno possibili solo all’interno dei confini regionali. I negozi potrebbero riaprire l’11 maggio e la ristorazione dal 18. Ancora da risolvere le problematiche relative al trasporto pubblico. Dal 27 aprile potrebbero già riaprire le aziende in grado di rispettare i protocolli di sicurezza, che rispetto a quello dello scorso 14 marzo, dovranno essere aggiornati. Il documento presentato può essere sintetizzato in cinque punti: 1) distanziamento sociale e promozione dell’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale, fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e un vaccino 2) rafforzamento delle reti sanitarie del territorio come arma principale per combattere il virus 3) intensificazione, in tutto il territorio, la presenza di “Covid hospital” 4) uso corretto dei test 5) applicazione informativa.

CONTE E LE PARTI SOCIALI

Nell’incontro del pomeriggio con le parti sociali, Conte ha spiegato che il piano prevede una ripartenza all’insegna della massima cautela, tenendo sempre presente la curva epidemiologica. Fondamentale rafforzare il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi alle 14.30 ci sarà un nuovo incontro governo-parti sociali proprio sulla sicurezza.

“VIAGGIO IN ITALIA”

Il premier Giuseppe Conte ha spiegato ai rappresentanti degli enti locali riuniti nella cabina di regia che il Governo lancerà la campagna “Viaggio in Italia” in vista della prossima estate.

I DATI DEL 23 APRILE

