Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 27 luglio 2020

In attesa del bollettino del 27 luglio 2020 sono 255 i nuovi casi, 735 i ricoverati con sintomi, 44 in terapia intensiva, 5 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi,lunedì 27 luglio 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 26 LUGLIO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 254, i decessi 5. I guariti erano 176: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 44, 735 quelli ricoverati con sintomi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano: 6.771 in Lombardia, 1.444 in Emilia Romagna, 935 nel Lazio, 802 in Piemonte, 722 in Veneto, 355 in Toscana, 352 in Campania, 203 in Liguria, 195 in Sicilia, 122 nelle Marche, 112 in Abruzzo, 105 in Friuli Venezia Giulia, 93 a Trento, 92 a Bolzano, 79 in Calabria, 78 in Puglia, 46 in Basilicata, 17 in Umbria, 22 in Molise, 19 in Sardegna, 1 in Valle d’Aosta.

OLTRE 1 MILIONI DI CASI NELLE ULTIME CINQUE SETTIMANE

L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che nelle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di Coronavirus, con picchi di 280.000 nelle giornate di sabato e domenica. “L’aumento è determinato dal contagio in Paesi grandi e popolosi, come nelle Americhe e nel Sud Est Asiatico, anche se nessun Paese è immune”.

IN ITALIA PRONTI PROVVEDIMENTI E IRROGATE SANZIONI

Nel Lazio verrà emanata una’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio mentre sono ancora chiusure temporanee ieri sera nei luoghi della movida a Roma per l’impossibilità di garantire le norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Gli agenti del commissariato di Polizia di Ischia hanno irrogate una sanzione di 1.000 euro ad un bar i cui dipendenti non indossavano la mascherina. Senza mascherina in metropolitana, tredici persone sono state sanzionate anche a Milano dalla polizia.

I DATI COVID DEL 27 LUGLIO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che sarano stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).