Coronavirus oggi in Italia, bollettino del 3 giugno 2020

In attesa del bollettino del 3 giugno 2020 si riparte da 318 nuovi casi e da una decrescita di 1.474 ricoverati, 16 in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno 2020, andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 2 GIUGNO

Nel giorno in cui sono state annunciato l’allentamento delle misure restrittive, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 233.515, con un incremento rispetto a lunedì di 318 nuovi casi. Il numero totale di positivi era di 39.893, con una decrescita di 1.474 assistiti. Tra i positivi, 408 erano in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti. 5.916 persone erano ricoverate con sintomi, con un decremento di 183 pazienti. 33.569 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, erano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti sono stati 55 e hanno portato il totale a 33.530. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è salito invece a 160.092, con un incremento di 1.737 persone.

STATISTICHE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi erano 20.255 in Lombardia, 4.828 in Piemonte, 2.912 in Emilia-Romagna, 1.403 in Veneto, 1.011 in Toscana, 546 in Liguria, 2.847 nel Lazio, 1.326 nelle Marche, 890 in Campania, 1.051 in Puglia, 283 nella Provincia autonoma di Trento, 966 in Sicilia, 244 in Friuli Venezia Giulia, 743 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 155 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 112 in Calabria, 133 in Molise e 24 in Basilicata.

MANIFESTAZIONE A ROMA

Ieri mattina si é svolta in piazza del Popolo a Roma la manifestazione simbolica con cui, oggi, 2 giugno, il centrodestra ha scelto di festeggiare la Festa della Repubblica. Lungo via del Corso si é srotolato un lungo tricolore. Presenti tantissimi parlamentari, tutti rigorosamente con la mascherina indossata. Al loro fianco tanti sostenitori con slogan, anti-Governo, canti e qualche espressione colorita. “C’è un’Italia che non si arrende, che crede in un futuro di libertà, di orgoglio, di speranza e di lavoro per questa Nazione. Abbiamo cittadini che fino a ieri vivevano del loro lavoro, a cui sono state chiuse le imprese per decreto e ai quali il giorno dopo è stato detto “arrangiati”. E ancora aspettano la cassaintegrazione, il bonus autonomi e una liquidità che non si è mai vista. Noi vogliamo dar loro voce”, ha commentato Giorgia Meloni. Con lei Matteo Salvini.

MATTARELLA IN VISITA ALL’OSPEDALE SPALLANZANI

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, dove erano arrivati i primi pazienti cinesi colpiti dal Covid-19. Ha ringraziato medici e personale sanitario per quanto é stato fatto.

COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO

Dal 3 giugno si riapriranno i confini tra le Regioni, senza che sia più necessaria l’autocertificazione. Non sarà necessario un nuovo provvedimento in quanto gi spostamenti erano già stati previsti dal DPCM del 18 maggio. Le Regioni, però, insieme al Governo potranno decidere ulteriori misure restrittive e istituire nuove zone rosse.

USO DELLA MASCHERINA

Resta obbligatorio su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione sui mezzi pubblici e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza oltreché negli uffici pubblici, nei bar, ristoranti e negozi. All’aperto, la decisione spetta alle Regioni.

I DATI COVID DEL 3 GIUGNO

Alle 18 la Protezione civile ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).