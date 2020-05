Covid 19 e accesso al credito, audizione di Gualtieri e Patuanelli

ROMA – Lunedì 4 maggio le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, presso l’Aula della Commissione Trasporti, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, svolgono le seguenti audizioni:

ore 10 rappresentanti di Federauto

ore 11 ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri

ore 14 ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (foto)

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare.