Crisi economiche, come sopravvivere nel post lockdown

É uscito “Caso Economy” il nuovo libro dell’imprenditore, formatore ed esperto di economia e innovazione tecnologica, Roberto Gorin, già autore di Crypto Economy

Le crisi economiche che hanno costellato la storia recente – l’ultima la stiamo vivendo in questo momento post lockdown – hanno esiti sempre uguali e facilmente prevedibili: perdita di lavoro, crollo dei consumi, insolvenze, perdita del potere d’acquisto, fallimenti. Questo libro (quasi un “manuale di sopravvivenza”) analizza le cause delle varie crisi, ma soprattutto si concentra sulle soluzioni, che sono la cosa più importante: si tratta di Caos Economy – Pandemie, guerre e debiti. Le 10 regole per sopravvivere alle crisi economiche, il nuovo libro di Roberto Gorini edito da Roi Edizioni.

Già autore di Crupto Economy, Gorini formatore e imprenditore esperto di economia ed innovazione tecnologica – spiega in questo libro che non si può prevedere con matematica precisione le crisi in agguato, ma è possibile mettersi nella condizione giusta per superarle, anzi per utilizzarle a nostro favore. Guerre, virus, e bolle finanziarie sono ricorrenti nella storia dell’uomo. È nella natura delle cose. Dopo una pandemia, una guerra o una crisi finanziaria c’è solitamente uno shock economico e, scorrendo tra le pagine, si può assistere al racconto della nostra storia economica, le grandi crisi economiche che si sono succedute, i cicli delle civiltà che si ripetono, di cosa sia il denaro e la ricchezza e di come gestirli al meglio in momenti di crisi.

Ogni crisi è spesso un’ottima occasione per cogliere un’opportunità: l’autore analizza le più grandi crisi economiche avvenute nella storia, dimostrando che esistono aziende e progetti nati proprio nel bel mezzo di una crisi. Per esempio la Walt Disney Company che, fondata nel 1923, venne lanciata verso il successo proprio durante la crisi del 1929, perché si comprese la voglia di evasione della popolazione in quel periodo e si stravolse il campo dell’animazione ottenendo uno straordinario successo. Oppure Apple, nata nel bel mezzo della crisi degli anni ’70 (1976) e reinventatasi durante le crisi delle società dot-com del 2000.

Come fare a dominare le crisi economiche e trarre il meglio dalle difficoltà?

Dieci regole per la Caos Economy:

LA MAPPA DEL GIOCO È IL MONDO – Facciamo tutti parte di un gioco, quello dell’economia. Ognuno di noi fa del suo meglio per contribuire alla vita degli altri, per produrre ricchezza e scambiarla. Ogni volta che si scambia qualcosa, rispettando le leggi e senza costrizioni, si genera ricchezza. Qual è il campo da gioco? Il mondo. PUNTA AL CASHFLOW NON AL CASH – Indipendentemente dalle tue attitudini dovresti cercare un business che ti garantisca un flusso di cassa e non semplicemente un guadagno. UTILIZZA IL DEBITO BUONO – Esiste il debito buono. Se il denaro viene stampato dal nulla e si svaluta in continuazione, è anche vero che di denaro ce n’è senza limite, soprattutto per chi ha buone idee. Quindi è bene utilizzarlo. INVESTI IN BENI NON INLFAZIONABILI – Ovvero in azioni, fondi azionari, immobili, oro, opere d’arte, marchi, brevetti NON INIZIARE UN NUOVO INVESTIMENTO SE NON HAI CONSOLIDATO IL PRECEDENTE – La cosa giusta da fare è iniziare un nuovo business o un nuovo investimento, metterlo a reddito oppure chiuderlo, e poi passare ad altro. Bisogna avere il coraggio di provare, capire velocemente se può funzionare e poi riprovare finché non si trova qualcosa che funziona. SPENDI IL 20 PER TE E L’80 PER IL BUSINESS – Non devi mai acquistare un bene di lusso, ma devi acquistare qualcosa che indirettamente ti renda a sufficienza per affittarlo. NON COMPRARE, USA – Per le nostre particolari esigenze possiamo semplicemente accedere a quello che ci offre il mercato, pagare un affitto o una locazione, e utilizzare i nostri soldi per investimenti migliori, che garantiscano una rendita più alta. NON CONSUMARE INFORMAZIONI CHE NON PUOI APPLICARE – Non informarsi tranne su ciò che ci serve subito, perché lo dobbiamo applicare. TU NON SEI IL TUO BUSINESS – L’impresa non sei tu, è una tua creatura ma non la tua creatura. Se non funziona più, non sei tu che non funzioni ma l’idea su cui hai puntato in precedenza. AFFILA LA LAMA – Ovvero preparati, aggiorna i tuoi principali strumenti, migliora le lingue, leggi di più, informati, capisci come gira il mondo.

Le 10 REGOLE PER LA CAOS ECONOMY sono un mix di competenze economiche e psicologiche: è fondamentale abbinare le due cose perché la competenza da sola non basta, ci vuole anche la motivazione.

ROBERTO GORINI è un imprenditore seriale, formatore, blogger, articolista e studioso di economia. Creatore, fondatore e CEO di Noku, una società high tech che sviluppa software basato su tecnologia Blockchain, è anche uno speaker che partecipa a moltissimi e seguitissimi eventi sui temi dell’economia e delle nuove valute digitali. È autore di Crypto Economy e Matrix Economy.