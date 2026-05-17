Zucchero, al via dalla Royal Albert Hall di Londra “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”

LONDRA – Lunedì 18 e martedì 19 maggio al via dalla Royal Albert Hall di Londra “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour internazionale di Zucchero che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. Dopo aver calcato per la prima volta il palco del celebre tempio della musica londinese nel 1990, aprendo i concerti di Eric Clapton, Zucchero ha portato la sua musica in tutto il mondo e torna ancora una volta da headliner alla Royal Albert Hall per regalare uno show energico e appassionante di oltre 2 ore, guidando gli spettatori in un viaggio entusiasmante nella sua straordinaria carriera musicale con il suo inconfondibile stile e la sua carismatica presenza.

Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

A luglio il tour arriva in Italia: Zucchero, infatti, accenderà gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo. Queste le date del tour:

18 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito)

19 maggio – Royal Albert Hall – Londra (Regno Unito)

21 maggio – Arena – Ginevra (Svizzera)

23 maggio – LDLC Arena – Lione (Francia)

25 maggio – Zénith – Nantes (Francia)

27 maggio – Adidas Arena – Parigi (Francia)

29 maggio – Ziggo Dome – Amsterdam (Paesi Bassi)

30 maggio – Lotto Arena – Anversa (Belgio)

31 maggio – Zénith – Nancy (Francia)

3 giugno – Rockhal – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo)

4 giugno – Barclaycard Arena – Amburgo (Germania)

5 giugno – Uber Arena – Berlino (Germania)

7 giugno – PSD Bank Dome – Düsseldorf (Germania)

9 giugno – QI Arena – Lipsia (Germania)

11 giugno – Stadthalle – Vienna (Austria)

12 giugno – Tipos Aréna – Bratislava (Slovacchia)

14 giugno – Stadthalle – Graz (Austria)

16 giugno – Olympiahalle – Innsbruck (Austria)

17 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera)

18 giugno – Hallenstadion – Zurigo (Svizzera)

20 giugno – Festhalle – Francoforte (Germania)

21 giugno – Olympiahalle – Monaco di Baviera (Germania)

23 giugno – Palais Nikaïa – Nizza (Francia)

24 giugno – Arena Du Pays D’Aix – Aix-en-Provence (Francia)

26 giugno – Würth Open Air – Künzelsau (Germania)

4 luglio – Bluenergy Stadium – Stadio Friuli – Udine (Italia)

6 luglio – Stadio Dall’Ara – Bologna (Italia)

8 luglio – Stadio Adriatico – Pescara (Italia)

11 luglio – Arena Santa Giuliana – Perugia (Italia)

14 luglio – Stadio Franco Scoglio – Messina (Italia)

16 luglio – Mura Storiche – Lucca Summer Festival – Lucca (Italia)

18 luglio – Autostadt Sommerfestival – Wolfsburg (Germania)

21 luglio – Olympic Running Track – Tirana (Albania)

26 luglio – Festival Pirineos Sur – Sallent de Gállego (Spagna)

28 luglio – Starlite Festival – Marbella (Spagna)

31 luglio – Festival Mar D’Estiu – Santa Susanna (Spagna)

23 settembre – Principe Pio – Madrid (Spagna)

24 settembre – Teatro Baluarte – Pamplona (Spagna)

27 settembre – Palau De Les Arts – Valencia (Spagna)

29 settembre – Palau De La Musica – Barcellona (Spagna)

17 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca)

18 ottobre – DR Concerthall – Copenaghen (Danimarca)

19 ottobre – Musikteatret Holstebro – Holstebro (Danimarca)

21 ottobre – Cirkus – Stoccolma (Svezia)

22 ottobre – Sentrum Scene – Oslo (Norvegia)

26 ottobre – House Of Culture – Helsinki (Finlandia)

27 ottobre – Tampere Hall – Tampere (Finlandia)

29 ottobre – Alexela Concerthouse – Tallinn (Estonia)

I biglietti per le date italiane (prodotte da Friends & Partners) sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare www.friendsandpartners.it. Per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, dal 22 maggio è disponibile in edizione numerata limitata il vinile 10 pollici “Baila (Sexy Thing)”, che contiene quattro versioni della celebre hit mondiale rimasterizzate da Pino “Pinaxa” Pischetola, che con il suo lavoro ha valorizzato ogni dettaglio e ogni sfumatura sonora rendendo il brano perfetto per essere ascoltato e ballato ancora oggi. Le versioni rimasterizzate del brano sono disponibili in digitale. Su YouTube sono disponibili i video rimasterizzati dei brani.