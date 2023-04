Dal 27 aprile al 26 maggio appuntamento con il Maggio Letterario di LiberEvento

CARBONIA – Cresce l’attesa per il ritorno del Festival Culturale LiberEvento 2023, annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione. Il Festival inoltre è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone e godere di una campagna pubblicitaria e promozionale.

Dal 27 aprile al 26 maggio, rispettivamente nei comuni di Carbonia e Iglesias, andrà in scena il “Maggio Letterario di LiberEvento”, speciale anteprima primaverile del Festival che con diversi appuntamenti letterari “a tu per tu con gli autori”, alcuni dedicati anche alle scuole, offre uno stimolante omaggio alla letteratura e alla cultura. Il primo ospite della rassegna sarà Piergiorgio Odifreddi, che giovedì 27 aprile, alle ore 18.30 ad Iglesias, presso il Centro Culturale di via Cattaneo presenterà, in dialogo col giornalista Celestino Tabasso, il libro “In cammino alla ricerca della Verità. Lettere e Colloqui con Benedetto XVI” (Rizzoli 2022).

Esempio eccezionale di dialogo tra Fede e Scienza, Odifreddi racconterà la profonda corrispondenza epistolare e i colloqui interpersonali avuti con il papa emerito Benedetto XVI nell’arco degli ultimi nove anni. Sarà un viaggio spirituale dove il teologo e il matematico ateo si confronteranno su diverse tematiche pur partendo da posizioni contrapposte per raggiungere un unico obiettivo: la ricerca della Verità. Il Maggio Letterario di LiberEvento conta nella sua programmazione anche due incontri dedicati alle scuole.

Il primo è in programma mercoledì 3 maggio alle ore 9, presso il Centro Culturale di Via Cattaneo ad Iglesias, con il Prof. Influencer Vincenzo Schettini che presenterà “La fisica che ci piace” (Mondadori 2022). Alle 12 si sposterà a Sant’Antioco per incontrare gli studenti delle scuole superiori. Con Schettini la fisica diventa magia. Il Prof. spiegherà in maniera vivace, divertente, ma efficace la vita reale, sottolineando come “ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo”.

Schettini replicherà la presentazione del suo libro anche con un appuntamento serale alle ore 18.30. L’incontro è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria. Il secondo e ultimo appuntamento dedicato alle scuole è previsto invece per mercoledì 17 maggio, in collaborazione con il Liceo Baudi di Vesme per il 70esimo anniversario dalla sua istituzione. Gli studenti incontreranno Guido Saraceni, presso il Centro Culturale di via Cattaneo. L’autore presenterà, a partire dalle ore 10.30 il suo libro “L’oceano in una goccia” (Sperling&Kupfer 2021), in dialogo con la project manager del Festival Maura Porru. Sarà un viaggio emotivo nella vita di Clizia che, dopo un anno chiusa tra le quattro mura di casa, dovrà affrontare le sue paure per tornare alla vita.

L’autore terrà anche un appuntamento serale alle ore 18.30 con ingresso aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, presso il Circolo Soci Euralcoop a Carbonia. Inoltre Saraceni incontrerà il pubblico per la presentazione del suo libro anche martedì 16 maggio alle ore 18:45 presso l’Aeroporto Mario Mameli Cagliari-Elmas. La rassegna culturale riprenderà venerdì 5 maggio con Cecilia Sala. Giornalista, scrittrice e opinionista italiana presenterà in dialogo con Vito Biolchini, il suo libro “Polvere. Il caso Marta Russo” (Mondadori 2021). Il 9 maggio 1997 Marta Russo viene uccisa da un colpo di pistola in un vialetto della città universitaria di Roma. Sono passati più di vent’anni e questo caso suscita ancora tante domande.

Cecilia Sala si è occupata del caso dando vita ad un’inchiesta tanto angosciante quanto avvincente nel tentativo di trovare una risposta a tante domande: “Se il caso Marta Russo fosse un errore giudiziario? Se un giorno fossimo noi a trovarci «schiacciati da una macchina inadeguata e incapace di correggersi?”. Giovedì 18 maggio a Carbonia arriva invece la giornalista Manuela Pompas. Considerata una delle maggiori divulgatrici nel campo della ricerca psichica e spirituale, presenterà presso il Circolo Soci Euralcoop il suo libro “Medianità, un ponte verso la luce” (Tecniche Nuove Edizioni 2023), in dialogo con il giornalista, poeta, scrittore e direttore artistico Claudio Moica.

Durante la serata si parlerà della medianità come strumento che ci aiuta a superare la paura, il dolore, l’abbandono e a ritrovare chi ci ha amato. Manuela Pompas incontrerà il pubblico per la presentazione del suo libro anche martedì 19 maggio alle ore 17 presso l’Aeroporto Mario Mameli Cagliari-Elmas.

Il sipario sul Maggio Letterario di LiberEvento calerà venerdì 26 maggio, presso il Circolo Soci Euralcoop a Carbonia. A partire dalle ore 18.30 Monica Murru, avvocato del Foro di Nuoro, Francesca de Carolis, giornalista, Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice Associazione Socialismo Diritti Riforme ODV presenteranno il libro postumo di Mario Trudu “La mia Iliade. Un’odissea di Quarant’anni a inseguire la vita”. Condannato all’ergastolo ostativo, a settembre 2019 è riuscito a ottenere gli arresti domiciliari per una grave malattia, ma muore all’ospedale di Oristano il 24 ottobre dello stesso anno.

L’incontro sarà moderato da Maria Grazia Caligaris dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme.

Le immagini e i video sono a cura del regista Giovanni Cioni. La partecipazione agli eventi è gratuita. È necessaria la prenotazione, tranne per gli incontri in programma con Piergiorgio Odifreddi e Cecilia Sala. Per info e prenotazioni: www.liberevento.it.